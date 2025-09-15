Три австрийские монахини, каждой из которых за 80, сбежали из дома престарелых – и все для того, чтобы вернуться в уже заброшенный монастырь в Альпах.

Сестры Бернадетта, Регина и Рита являются последними монахинями монастыря Клостер Голденштайн в Эльсбетене, неподалеку от Зальцбурга, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Почему монахини сбежали из дома престарелых?

Троица монахинь в течение десятилетий проживали и работали при монастыре Клостер Голденштайн, и в 2023 году их забрали из монастыря в течение их воли.

Нас не спрашивали. Мы имели право оставаться здесь до конца жизни, и это право было нарушено, – поделилась сестра Бернадетта.

В замке Голденштайн прошла большая часть жизни всех трех монахинь. С 1877 года замок был монастырем и частной школой для девушек. Школа работает до сих пор, хотя с 2017 года начала принимать и мальчиков.

Сестра Бернадетта когда-то и сама училась в этой школе – она уже подростком прибыла туда в 1948 году. Сестра Регина прибыла в 1958, а сестра Рита – еще через четыре года. Все трое работали в школе учительницами, а сестра Регина даже была директором.

Но со временем количество монахинь уменьшалось, и в 2022 году здание переняла Зальцбургская архиепархия и Райхерсбергское аббатство. Настоятелем монахинь стал проректор аббатства Маркус Грасл. В начале 2024 года общину официально распустили, а остальным монахиням предоставили пожизненное право на проживание, если позволят их здоровье и психические способности.

В декабре 2023 года также приняли решение перевести трех монахинь в католический дом престарелых – и монахини рассказали, что там были несчастливы. В начале сентября сестры Бернадетт, рита и Регина вернулись обратно с помощью группы бывших студентов.

Я была послушной всю свою жизнь, но это было слишком,

– рассказала сестра Бернадетт.

Замки в их бывших комнатах уже были изменены, поэтому вызвали слесаря. Но в своем заявлении настоятель Грасл назвал решение монахинь вернуться в монастырь "совершенно непонятным". Он заявил, что комнаты там больше не соответствуют надлежащим требованиям и непригодны к жизни, а состояние здоровья монахинь "нестабильное" – и это значит, что они не могут жить сами.

Но в бывшем монастыре постоянно бывают бывшие ученики монахинь, они также помогают и приносят еду и продукты. Монахини решительно настроены остаться в монастыре.

Прежде чем я умру в том доме престарелых, я бы лучше пошла на луку и так вошла в вечность,

– заявила сестра Бернадетта.

