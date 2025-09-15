Австрійські черниці втекли з дому для літніх людей, аби повернутися до покинутого монастиря
- Три старі черниці втекли з дому для літніх людей, щоб повернутися до покинутого монастиря в Альпах, де вони прожили більшу частину свого життя.
- Черниці залишили монастир проти своєї волі у 2023 році, але вирішили повернутися за допомогою колишніх студентів, незважаючи на критику з боку настоятеля, який вважає це рішення незрозумілим.
Три австрійські черниці, кожній з яких за 80, втекли з дому для літніх людей – і все для того, аби повернутися до вже покинутого монастиря у Альпах.
Сестри Бернадетта, Регіна та Рита є останніми черницями монастиря Клостер Голденштайн у Ельсбетені, що неподалік від Зальцбурга, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
Чому черниці втекли з дому для літніх людей?
Трійця черниць протягом десятиліть проживали та працювали при монастирі Клостер Голденштайн, та 2023 року їх забрали з монастиря протягом їхньої волі.
Нас не питали. Ми мали право залишатися тут до кінця життя, і це право було порушено, – поділилася сестра Бернадетта.
У замку Голденштайн пройшла більша частина життя усіх трьох черниць. З 1877 року замок був монастирем та приватною школою для дівчат. Школа працює й досі, хоча з 2017 року почала приймати і хлопчиків.
Сестра Бернадетта колись і сама навчалася у цій школі – вона вже підліткою прибула туди у 1948 році. Сестра Регіна прибула у 1958, а сестра Рита – ще через чотири роки. Усі троє працювали у школі вчительками, а сестра Регіна навіть була директоркою.
Та з часом кількість черниць зменшувалася, і в 2022 році будівлю перейняла Зальцбурзька архієпархія та Райхерсберзьке абатство. Настоятелем черниць став проректор абатства Маркус Грасл. На початку 2024 року громаду офіційно розпустили, а решті черниць надали довічне право на проживання, якщо дозволятимуть їхнє здоров'я та психічні здібності.
У грудні 2023 року також ухвалили рішення перевести трьох черниць до католицького будинку для літніх людей – та черниці розповіли, що там були нещасливі. На початку вересня сестри Бернадетт, рита та Регіна повернулися назад з допомогою групи колишніх студентів.
Я була слухняною все своє життя, але це було занадто,
– розповіла сестра Бернадетт.
Замки у їхніх колишніх кімнатах вже були змінені, тому викликали слюсаря. Та у своїй заяві настоятель Грасл назвав рішення черниць повернутися до монастиря "абсолютно незрозумілим". Він заявив, що кімнати там більше не відповідають належним вимогам та непридатні до життя, а стан здоров'я черниць "нестабільний" – і це значить, що вони не можуть жити самі.
Та в колишньому монастирі постійно бувають колишні учні черниць, вони також допомагають та приносять їжу і продукти. Черниці рішуче налаштовані залишитися у монастирі.
Перш ніж я помру в тому будинку для літніх людей, я б краще пішла на луку і так увійшла у вічність,
– заявила сестра Бернадетта.
