В этом году по уровню жизни худшей страной была признана Нигерия – африканское государство в Гвинейском заливе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какая страна признана худшей для жизни?

Согласно данным ООН и отчетам WorldPopulationReview, именно Нигерия 2025 года является худшей для жизни страной, опередив даже охваченные войной Ирак и Афганистан. Страна борется с бедностью, проблемами со здоровьем, плохой инфраструктурой и ухудшением состояния окружающей среды.

По состоянию на сейчас 57 миллионов нигерийцев не имеют доступа к безопасной воде, а более 130 миллионов не имеют надлежащей санитарии. В то же время более 10 миллионов детей в Нигерии не посещают школы.

Индекс качества жизни в стране определяют по нескольким ключевым факторам, например здравоохранение, стоимость жизни, климат и многие другие. И чем выше показатель страны в индексе, тем лучше уровень жизни. Нигерия набрала всего 21,5 балла, что отражает глубоко укоренившиеся в стране проблемы.

На рейтинг Нигерии влияет и экономический кризис – худший за последнее поколение. Годовая инфляция в Нигерии достигает почти 30%, что приводит к девальвации валюты и росту уровня бедности.

Бангладеш совсем немного отстает от худшего качества жизни – на это влияют такие факторы, как бедность, ненадлежащее здравоохранение и высокий уровень загрязнения воздуха и воды. А тройку лидеров замыкает Венесуэла, переживающая длительный гуманитарный кризис.

