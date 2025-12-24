Популярные мошеннические схемы на Booking: нужно знать, чтобы не оказаться без жилья в отпуске
- На Booking легко разместить объявление без проверки личности, что приводит к мошенничеству с фальшивыми объявлениями, которые могут оставить туристов без жилья.
- Важно проверять все отзывы, меняя настройки на "самые новые", и остерегаться фишинговых сообщений о подтверждении бронирования или проблемы с картой.
Booking.com – это международный гигант в мире сайтов для бронирования жилья для отдыха. И многие люди, которые едут за границу, ищут жилье, апартаменты, комнату или отель, именно там.
Многие туристы пользуются Booking из-за того, что сайт и приложение чрезвычайно просты – и он позволяет компаниям и владельцам жилья разместить объявление менее чем за 15 минут. Впрочем, это также приводит и к росту количества мошенников, и как их избежать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Euronews.
Какие есть мошеннические схемы на Booking?
Расследование Which? показало, что выставить любой дом для отдыха и Booking можно очень легко – и даже слишком легко.
Нам не нужно было предоставлять доказательства своей личности. И, в отличие от того, как вы разместили объявление о своем доме на Vrbo от Expedia – или на Airbnb, когда мы пытались это сделать в последний раз – не было ни одного запроса на водительские права или паспорт,
– поделился сотрудник Тревор Бейкер.
Оказывается, только в 2024 году сотни людей сообщали о потере денег из-за мошеннических объявлений. И даже после проведения расследования, когда Booking удалил объявления, обозначенные как мошеннические, в компании утверждали, что это были только владельцы, что "не учли наличие мест", или помещение было временно закрыто.
Впрочем, уже через несколько месяцев сайт снова заполонили дома и гостиницы с десятками и сотнями негативных отзывов о мошенничестве. Путешественники рассказывали, что приходили в отели только для того, чтобы обнаружить, что их не существует – и прямо во время путешествия приходилось искать другое жилье. А получить возмещение от Booking не так просто.
Скрытые плохие отзывы
Первый лайфхак, который нужно знать, чтобы не попасть на мошенников – это всегда просматривать все отзывы. Многих людей успокаивает неплохой рейтинг апартаментов или отеля, и первые несколько отзывов, которые вам выдаст приложение, также могут быть хорошими.
Впрочем, стоит знать, что Booking.com показывает отзывы, которые он сам выбирает как "самые релевантные" – и часто именно так мошенничество остается незамеченным. Всегда меняйте настройки по отзывам на "самые новые".
Фишинговые сообщения о подтверждении бронирования
Эта схема действует так: в мессенджере, сообщениях или даже в самом приложении Booking.com вам может прийти запрос на подтверждение бронирования от владельца жилья. В некоторых из этих сообщений вас попросят перейти по ссылке, чтобы "подтвердить данные", тогда как на самом деле с вас спишут деньги.
Проблема с карточкой
Еще одна мошенническая схема – мошенники присылают сообщение о том, что что-то не так с вашей карточкой и пытаются посеять панику: сообщают, что бронирование будет отменено, если вы не ответите.
Впоследствии присылают сообщение со ссылкой, где нужно будет ввести данные вашей карты, пишет The Guardian.
Что еще стоит знать туристам?
