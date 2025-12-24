Многие туристы пользуются Booking из-за того, что сайт и приложение чрезвычайно просты – и он позволяет компаниям и владельцам жилья разместить объявление менее чем за 15 минут. Впрочем, это также приводит и к росту количества мошенников, и как их избежать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Интересно На Канарских островах протесты из-за строительства роскошного курорта: он разрушает местную природу

Какие есть мошеннические схемы на Booking?

Расследование Which? показало, что выставить любой дом для отдыха и Booking можно очень легко – и даже слишком легко.

Нам не нужно было предоставлять доказательства своей личности. И, в отличие от того, как вы разместили объявление о своем доме на Vrbo от Expedia – или на Airbnb, когда мы пытались это сделать в последний раз – не было ни одного запроса на водительские права или паспорт,

– поделился сотрудник Тревор Бейкер.

Оказывается, только в 2024 году сотни людей сообщали о потере денег из-за мошеннических объявлений. И даже после проведения расследования, когда Booking удалил объявления, обозначенные как мошеннические, в компании утверждали, что это были только владельцы, что "не учли наличие мест", или помещение было временно закрыто.

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

Впрочем, уже через несколько месяцев сайт снова заполонили дома и гостиницы с десятками и сотнями негативных отзывов о мошенничестве. Путешественники рассказывали, что приходили в отели только для того, чтобы обнаружить, что их не существует – и прямо во время путешествия приходилось искать другое жилье. А получить возмещение от Booking не так просто.

Скрытые плохие отзывы

Первый лайфхак, который нужно знать, чтобы не попасть на мошенников – это всегда просматривать все отзывы. Многих людей успокаивает неплохой рейтинг апартаментов или отеля, и первые несколько отзывов, которые вам выдаст приложение, также могут быть хорошими.

Впрочем, стоит знать, что Booking.com показывает отзывы, которые он сам выбирает как "самые релевантные" – и часто именно так мошенничество остается незамеченным. Всегда меняйте настройки по отзывам на "самые новые".

Фишинговые сообщения о подтверждении бронирования

Эта схема действует так: в мессенджере, сообщениях или даже в самом приложении Booking.com вам может прийти запрос на подтверждение бронирования от владельца жилья. В некоторых из этих сообщений вас попросят перейти по ссылке, чтобы "подтвердить данные", тогда как на самом деле с вас спишут деньги.

Проблема с карточкой

Еще одна мошенническая схема – мошенники присылают сообщение о том, что что-то не так с вашей карточкой и пытаются посеять панику: сообщают, что бронирование будет отменено, если вы не ответите.

Впоследствии присылают сообщение со ссылкой, где нужно будет ввести данные вашей карты, пишет The Guardian.

Что еще стоит знать туристам?