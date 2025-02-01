Пересечение границы в 17 лет: может ли парень-подросток выехать из Украины

Украинские юноши в год достижения 17-летнего возраста должны впервые стать на воинский учет. Поэтому у многих возникает вопрос, можно ли в таком случае выезжать за границу.

Во время военного положения действует ограничение на выезд военнообязанных мужчин призывного возраста. Однако 17-летние подростки еще не являются военнообязанными. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на УНИАН.

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Могут ли 17-летние ребята выезжать за границу

Итак, в период действия военного положения военнообязанными считаются все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Им запрещено выезжать за границу во время войны (кроме исключений, предусмотренных законом).

А 17-летние юноши, хоть и должны стать на учет, не подпадают под эту категорию. То есть они могут пересекать границу. Однако сначала им необходимо стать на учет и получить приписное свидетельство. Без него пограничники могут не выпустить из страны.

Важно. Для пересечения границы в 17 лет парень должен иметь загранпаспорт и приписное свидетельство.

Если загранпаспорт и приписное есть, то пограничники не имеют права не выпустить подростка – он может выехать из Украины даже если до совершеннолетия осталось несколько дней.

Безосновательный отказ можно обжаловать, обратившись к начальнику органа охраны государственной границы или на горячую линию пограничной службы – 1598.