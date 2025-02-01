Під час воєнного стану діє обмеження на виїзд військовозобов'язаних чоловіків призовного віку. Однак 17-річні підлітки ще не є військовозобов'язаними. Про це пише 24 Канал, посилаючись на УНІАН.

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Чи можуть 17-річні хлопці виїжджати за кордон

Отже, у період дії воєнного стану військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки віком від 18 до 60 років. Їм заборонено виїжджати за кордон під час війни (окрім винятків, передбачених законом).

А 17-річні юнаки, хоч і повинні стати на облік, не підпадають під цю категорію. Тобто вони можуть перетинати кордон. Однак спершу їм необхідно стати на облік та отримати приписне свідоцтво. Без нього прикордонники можуть не випустити з країни.

Важливо. Для перетину кордону в 17 років хлопець повинен мати закордонний паспорт та приписне свідоцтво.

Якщо закордонний паспорт та приписне є, то прикордонники не мають права не випустити підлітка – він може виїхати з України навіть якщо до повноліття залишилось кілька днів.

Безпідставну відмову можна оскаржити, звернувшись до начальника органу охорону державного кордону або на гарячу лінію прикордонної служби – 1598.