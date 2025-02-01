Во время военного положения действует ограничение на выезд военнообязанных мужчин призывного возраста. Однако 17-летние подростки еще не являются военнообязанными. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на УНИАН.
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Могут ли 17-летние ребята выезжать за границу
Итак, в период действия военного положения военнообязанными считаются все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Им запрещено выезжать за границу во время войны (кроме исключений, предусмотренных законом).
А 17-летние юноши, хоть и должны стать на учет, не подпадают под эту категорию. То есть они могут пересекать границу. Однако сначала им необходимо стать на учет и получить приписное свидетельство. Без него пограничники могут не выпустить из страны.
Важно. Для пересечения границы в 17 лет парень должен иметь загранпаспорт и приписное свидетельство.
Если загранпаспорт и приписное есть, то пограничники не имеют права не выпустить подростка – он может выехать из Украины даже если до совершеннолетия осталось несколько дней.
Безосновательный отказ можно обжаловать, обратившись к начальнику органа охраны государственной границы или на горячую линию пограничной службы – 1598.
- Напомним, что 31 декабря 2024 Кабмин принял постановление №1558, уменьшив возраст постановки на воинский учет.
- Отныне ребята должны становиться на учет и получить приписное начиная с 16-летнего возраста – именно в год, когда должно исполниться 17 лет.