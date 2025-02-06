Потому что даром разве в мышеловке: как бесплатный круиз обошелся туристу в 47 000 долларов

Американец Майк Кэмерон выиграл бесплатное путешествие по Карибскому бассейну на борту круизного лайнера. Однако, его радость быстро сменилась шоком, когда он получил счет на общую сумму 47 000 долларов.

Круизная компания списала средства с двух кредитных карточек пассажира, но он до сих пор имеет непогашенный долг, превышающий 20 000 долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Бесплатный круиз обошелся в 47 000 долларов

Майк Кэмерон и его девушка, Тамара Мастерман, из Миннесоты, выиграли бесплатное путешествие на борту лайнера Norwegian Cruise Line. Лайнер Encore, который отправился в недельный круиз по Карибскому морю из Майами 5 января, обещал незабываемые впечатления для счастливой пары.

Но во время круиза Майк заболел гриппом, и нуждался в медицинской помощи. Кэмерону назначили лечение с помощью внутривенной капельницы, и он полностью выздоровел в течение 3 дней. Однако позже был шокирован, когда узнал, что расходы на лечение составили 47 000 долларов.

Я не знаю, как мне удастся расплатиться с ними, мне придется, но я не знаю, как,

– говорит Кэмерон.

Как известно, круизная компания сняла средства с двух кредитных карточек Майка, максимально использовав каждую из них. В результате Кэмерон должен погасить еще задолженность размером 21 000 долларов.

Интересно, что отдыхающие приобрели туристическую страховку от Norwegian, которая должна была покрыть расходы до 20 000 долларов. Но им не удалось подать иск.

При этом, по словам Кэмерона, медицинский персонал корабля уверял его, что нет причин для беспокойства поскольку есть страховка.