Как мужчинам получить загранпаспорт за пределами Украины

Для того, чтобы получить загранпаспорт Украины за пределами ее территории, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь военно-учетный документ. Но, по новым правилам, оформление или замена паспорта происходит по упрощенной процедуре.

В частности теперь не обязательно физически показывать военно-учетный документ. Об этом пишет 24 Канал.

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Куда обращаться за новым паспортом Для оформления или замены паспорта следует обратиться в дипломатические учреждения Украины (посольства или консульства), или же в зарубежные центры обслуживания граждан ГП "Документ".

Необходимые документы:

заявление-анкета, которую формирует работник учреждения;

паспорт гражданина Украины (ID-карту или паспорт образца 1994 года);

документ, который подтверждает уплату административного сбора;

другие необходимые документы, в зависимости от конкретной ситуации (например, свидетельство о рождении детей и т.д.).

По военно-учетному документу, то его не нужно приносить. Работники зарубежных подразделений автоматически проверяют статус воинского учета через соответствующие государственные реестры. Поэтому теперь его не нужно показывать.

Если информация о заявителе отсутствует, то его данные вносят в Единый государственный реестр призывников, и ставят на воинский учет без прохождения медицинской комиссии. После этого мужчина может получить паспортные документы.