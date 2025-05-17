Зокрема тепер не обов'язково фізично показувати військово-обліковий документ. Про це пише 24 Канал.

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Як оформити закордонний паспорт за кордоном у 2025 році

Куди звертатися за новим паспортом Для оформлення або заміни паспорта слід звернутися до дипломатичних установ України (посольств або консульств), або ж до закордонних центрів обслуговування громадян ДП "Документ".

Необхідні документи:

заява-анкета, яку формує працівник установи;

паспорт громадянина України (ID-картку або паспорт зразка 1994 року);

документ, який підтверджує сплату адміністративного збору;

інші необхідні документи, залежно від конкретної ситуації (наприклад, свідоцтво про народження дітей тощо).

Щодо військово-облікового документа, то його не потрібно приносити. Працівники закордонних підрозділів автоматично перевіряють статус військового обліку через відповідні державні реєстри. Тому тепер його не потрібно показувати.

Якщо інформація про заявника відсутня, то його дані вносять до Єдиного державного реєстру призовників, і ставлять на військовий облік без проходження медичної комісії. Після цього чоловік може отримати паспортні документи.