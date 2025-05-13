Взлетные полосы под водой: показали уникальный аэропорт, где самолеты приземляются прямо на пляж

В мире есть только один регулярный коммерческий рейс, где взлетно-посадочная полоса – это пляж. Кроме того, его дважды в день накрывает прилив.

Этот необычный пляж расположен на Внешних Гебридских островах Шотландии, а именно на острове Барра. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как самолеты приземляются на пляж

Аэропорт имеет только один внутренний рейс в Глазгло, который выполняется дважды в день. Прилет и отлет самолетов планируют только на время отлива.

Когда вода "отходит", то открываются три взлетно-посадочные полосы, обозначены деревянными столбами. То есть большую часть времени они расположены под водой.

Одна из пассажирок, Кэролайн МакКуистин, поделилась своим опытом в социальных сетях.

На опубликованном в тикток видео девушка показала, как происходит посадка.

Когда самолет снижался, то в окне было видно несколько островов, разбросанных по яркой голубовато-зеленой воде.Пейзаж очень похож на Багамы.

Двери в кабину пилотов были открыты, поэтому путешественница сумела показать вид еще с их ракурса.

Как самолет приземляется на пляж: смотрите видео

За 6 дней видео набрало более 277 тысяч просмотров и более 20 тысяч лайков.