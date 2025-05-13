Цей незвичний пляж розташований на Зовнішніх Гебридських островах Шотландії, а саме на острові Барра. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Як літаки приземляються на пляж

Аеропорт має тільки один внутрішній рейс до Глазгло, який виконується двічі на день. Приліт та відліт літаків планують лише на час відпливу.

Коли вода "відходить", то відкриваються три злітно-посадкові смуги, позначені дерев'яними стовпами. Тобто більшість часу вони розташовані під водою.

Одна із пасажирок, Керолайн МакКуістін, поділилася своїм досвідом у соціальних мережах.

На опублікованому в тікток відео дівчина показала, як відбувається посадка.

Коли літак знижувався, то у вікні було видно кілька островів, розкиданих по яскравій блакитно-зеленій воді.Пейзаж дуже подібний на Багами.

Двері у кабіну пілотів були відчинені, тому мандрівниця зуміла показати вид ще з їхнього ракурсу.

Як літак приземляється на пляж: дивіться відео

За 6 днів відео набрало понад 277 тисяч переглядів та понад 20 тисяч вподобайок.