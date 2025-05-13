Правила уже вступили в силу – их разослали проводникам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Oksijen.

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Новые правила Turkish Airlines

Главное управление гражданской авиации Турции (SHGM) опубликовала новые положения, принятые в рамках "Циркуляра объявлений для пассажиров".

Согласно им, авиакомпания Turkish Airlines (THY) будет штрафовать нетерпеливых пассажиров.

Людей, которые встают до полной остановки самолета после посадки, открывают верхние полки или настаивают на вставании, несмотря на объявления, будут считаться "пассажирами, которые действуют незаконно". В таком случае авиакомпания может наложить административный штраф.

Разъяснение. Отныне в самолетах Turkish Airlines нельзя вставать до того, как погаснет предупредительный индикатор ремня безопасности, и прежде чем самолет полностью достигнет парковочного положения.

Кроме того, авиакомпания расширила обязанности бортпроводников. Сразу после "прощального объявления" будет звучать специальное предупреждение для пассажиров о том, что они не должны вставать, пока не будет выключен знак ремня безопасности.

Еще одна важная новость для туристов – лоукостер Ryanair объявил о повышении цен на авиабилеты летом 2025 года.