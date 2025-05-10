Однако для этого нужно осуществить правильную посадку. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как можно "протолкнуть в очереди" свой чемодан

Страх потери багажа нависает над многими до того момента, пока чемодан не появился на карусели. И даже тогда надо убедиться, что другие пассажиры не спутают его со своим.

Однако есть простой совет, который поможет сделать так, чтобы чемодан оказался на карусели первым или одним из первых.

Для этого эксперты рекомендуют регистрироваться на рейс как можно позже. Все очень просто – если человека регистрируют последним, значит и его багаж загружают последним.

То есть, теоретически, он должен быть выдан первым по прибытии.

Но есть нюанс. В некоторых случаях роль играет и вес чемодана.

Иногда этот способ может не сработать, потому что некоторые борта имеют отсеки, где багаж надо сортировать по специальным боксам.

В таком случае то, как далеко окажется ваша сумка, зависит от ее веса и потребностей самолета, а не от того, когда вы регистрируетесь. Если чемодан легче, то больше вероятность, что выйдет одной из первых.