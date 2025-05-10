Однак для цього потрібно здійснити правильну посадку. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Як можна "проштовхнути в черзі" свою валізу

Страх втрати багажу нависає над багатьма до того моменту, поки валіза не з'явилася на каруселі. І навіть тоді треба переконатися, що інші пасажири не сплутають її зі своєю.

Однак є проста порада, яка допоможе зробити так, щоб валіза опинилась на каруселі першою або однією з перших.

Для цього експерти рекомендують реєструватися на рейс якомога пізніше. Все дуже просто – якщо людину реєструють останньою, отже і її багаж завантажують останнім.

Тобто, теоретично, він має бути виданий першим після прибуття.

Але є нюанс. У деяких випадках роль відіграє і вага валізи.

Іноді цей спосіб може не спрацювати, тому що деякі борти мають відсіки, де багаж треба сортувати по спеціальних боксах.

В такому випадку те, як далеко опиниться ваша сумка, залежить від її ваги та потреб літака, а не від того, коли ви реєструєтеся. Якщо валіза легша, то більша ймовірність, що вийде однією з перших.