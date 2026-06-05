Ключевой пункт пропуска на границе с Румынией снова не работает: что нужно знать водителям

Украинцев предупредили о временных ограничениях на одном из пунктов пропуска на границе с Румынией. Причиной станут ремонтные работы на историческом мосту через реку Тиса.

Как сообщили в Государственной таможенной службе, с 8 по 17 июня 2026 года движение транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" будет временно остановлено.

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Что известно об ограничениях на границе?

Ограничения будут действовать ежедневно с 09:00 до 16:00 в связи с проведением инфраструктурных работ на мосту, который соединяет Украину и Румынию. В то же время для пешеходов пункт пропуска продолжит работать в обычном режиме.

Пересечение границы пешком будет осуществляться без дополнительных ограничений. Пограничники рекомендуют водителям заранее учесть изменения при планировании поездок и, по возможности, воспользоваться другими пунктами пропуска на украинско-румынской границе.



На границе с Румынией временно ограничат движение транспорта / Фото ГПСУ

Какими пунктами пропуска можно воспользоваться?

На период ограничений водители могут воспользоваться пунктами пропуска:

"Дьяково – Халмеу",

"Порубное – Сирет",

"Красноильск – Векову-де-Сус",

"Дьяковцы – Раковец".

Перед поездкой также стоит проверить актуальную загруженность пунктов пропуска, чтобы избежать длительного ожидания на границе. Ожидается, что после завершения ремонтных работ движение транспорта через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" будет восстановлено в обычном режиме.

Что этому предшествовало?

Ранее работу этого пункта пропуска неоднократно останавливали. В прошлый раз ограничения продолжались до 15 мая. В Госпогранслужбе объясняли, что временные сложности были связаны с активной фазой ремонтных работ на мосту, которые требуют частичного перекрытия движения.