Пункт пропуска "Дяковцы" возобновил работу: в чем была проблема
- Пункт пропуска "Дьяковцы" на границе с Румынией временно не работает из-за отсутствия электропитания, вызванную российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины.
- Пограничники рекомендуют использовать альтернативные пункты пропуска "Красноильск" и "Порубное", которые работают в штатном режиме.
На международном автомобильном пункте пропуска "Дяковцы, что в Черновицкой области на границе с Румынией, временно остановили движение. В очередях стояли, как транспортные средства, так и люди на пешей границе.
По состоянию на 12:40 работу пункт пропуска "Дяковцы" уже возобновили.Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.
Смотрите также Пропуск через границу уже работает: в результате ночной атаки стояли сотни авто
Что было раньше?
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, из-за перебоев с электроснабжением невозможно проводить пограничные и таможенные процедуры в обоих направлениях. Специалисты работают над скорейшим восстановлением энергоснабжения и функционирования пункта пропуска.
Оформление транспортных средств и пешеходов в пункте пропуска "Дяковцы" временно не осуществляется. Просим граждан учитывать эту информацию при планировании поездок через украинско-румынскую границу,
– отметили в ведомстве.
Пограничники рекомендуют пользоваться альтернативными пунктами пропуска:
- "Красноильск",
- "Порубное".
Эти пункты пропуска работают в штатном режиме.
Пункт пропуска "Дяковцы": смотрите карту
Ранее мы писали, что атаки на энергетическую инфраструктуру продолжаются систематически, что влияет на жизнедеятельность городов и пограничные переходы. Украинская сторона регулярно информирует о перебоях и рекомендует планировать поездки с учетом ситуации.
Что известно об атаках России на украинскую энергетику?
- The Guardian пишет, что в ночь на 8 – 9 ноября 2025 года произошел один из крупнейших за время полномасштабной войны массированных ударов по энергетике Украины: более 450 дронов и 45 ракет были запущены по территории страны.
- Обстрелам подверглись как электростанции, так и сети передачи и распределения энергии. Из-за этих атак были введены экстренные отключения электроэнергии во многих регионах – до 8 – 16 часов в сутки, поскольку генерирующая мощность Украины оказалась близко к "нулю".