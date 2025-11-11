Пункт пропуску "Дяківці" заблокований: прикордонники закликали шукати альтернативу

На міжнародному автомобільному пункті пропуску "Дяківці, що у Чернівецькій області на кордоні з Румунією, тимчасово зупинили рух. У чергах стоять, як транспортні засоби, так і люди на пішому кордоні.

Причина – відсутність промислового електроживлення внаслідок масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, через перебої з електропостачанням наразі неможливо проводити прикордонні та митні процедури в обох напрямках. Фахівці працюють над якнайшвидшим відновленням енергопостачання та функціонування пункту пропуску.

Оформлення транспортних засобів і пішоходів у пункті пропуску "Дяківці" тимчасово не здійснюється. Просимо громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок через українсько-румунський кордон,

– зазначили у відомстві.

Прикордонники рекомендують користуватися альтернативними пунктами пропуску:

"Красноїльськ",

"Порубне".

Ці пункти пропуску працюють у штатному режимі.

Пункті пропуску "Дяківці": дивіться мапу

Раніше ми писали, що атаки на енергетичну інфраструктуру тривають систематично, що впливає на життєдіяльність міст та прикордонні переходи. Українська сторона регулярно інформує про перебої та рекомендує планувати поїздки з урахуванням ситуації.

Що відомо про атаки Росії на українську енергетику?