Пункт пропуску "Дяківці" заблокований: прикордонники закликали шукати альтернативу
- Пункт пропуску "Дяківці" на кордоні з Румунією тимчасово не працює через відсутність електроживлення, викликану російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України.
- Прикордонники рекомендують використовувати альтернативні пункти пропуску "Красноїльськ" і "Порубне", які працюють у штатному режимі.
На міжнародному автомобільному пункті пропуску "Дяківці, що у Чернівецькій області на кордоні з Румунією, тимчасово зупинили рух. У чергах стоять, як транспортні засоби, так і люди на пішому кордоні.
Причина – відсутність промислового електроживлення внаслідок масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПСУ.
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, через перебої з електропостачанням наразі неможливо проводити прикордонні та митні процедури в обох напрямках. Фахівці працюють над якнайшвидшим відновленням енергопостачання та функціонування пункту пропуску.
Оформлення транспортних засобів і пішоходів у пункті пропуску "Дяківці" тимчасово не здійснюється. Просимо громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок через українсько-румунський кордон,
– зазначили у відомстві.
Прикордонники рекомендують користуватися альтернативними пунктами пропуску:
- "Красноїльськ",
- "Порубне".
Ці пункти пропуску працюють у штатному режимі.
Пункті пропуску "Дяківці": дивіться мапу
Раніше ми писали, що атаки на енергетичну інфраструктуру тривають систематично, що впливає на життєдіяльність міст та прикордонні переходи. Українська сторона регулярно інформує про перебої та рекомендує планувати поїздки з урахуванням ситуації.
Що відомо про атаки Росії на українську енергетику?
- The Guardian пише, що у ніч на 8 – 9 листопада 2025 року сталося одне з найбільших за час повномасштабної війни масованих ударів по енергетиці України: понад 450 дронів і 45 ракет були запущені по території країни.
- Обстрілам піддалися як електростанції, так і мережі передачі та розподілу енергії. Через ці атаки було введено екстрені відключення електроенергії в багатьох регіонах – до 8 – 16 годин на добу, оскільки генеруюча потужність України опинилась близько до "нуля".