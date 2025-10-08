Дополнительные 3 тысячи гривен за ночь: популярная страна вводит новый налог для туристов
- Япония вводит новый туристический налог в размере 10 000 иен с 2026 года для борьбы с чрезмерным туризмом.
- Налог будет зависеть от типа отеля, причем туристы в отелях класса люкс будут платить больше.
Отныне туристам, которые хотят посетить Японию, придется существенно доплатить за ночь в некоторых отелях – туристический налог увеличится на 900%.
Япония утвердила новый, самый высокий в своей истории гостиничный налог, и уже с 2026 года с туристов в некоторых отелях смогут взимать довольно внушительную сумму в 10 000 иен, то есть примерно 2 700 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Почему Япония вводит новый туристический налог?
в 2024 году Япония приняла рекордные 36,9 миллиона иностранных туристов – и после этого правительство подтвердило, что новый налог вступит в силу в Киото уже с марта 2026 года. Налог согласовали для того, чтобы туристы "несли расходы на контрмеры против чрезмерного туризма".
Туристические налоги в Японии действуют еще с 2018 года, и сейчас максимальная ставка за ночь установлена на уровне 1 000 иен. Зато с марта 2026 года цена уже будет зависеть от типа отеля, в котором останавливается турист. И для тех отдыхающих, отдыхающих в отелях класса люкс, цена значительно возрастет, пишет Euronews.
Им уже скоро придется платить 10 000 иен за ночь, а для остальных туристов налоги будут значительно ниже.
Предыдущий рекордный год для туризма был 2019 – и после пандемии Covid количество отдыхающих в стране снова начало расти. В частности, за шесть лет количество туристов выросло уже на 15%. Особенно от чрезмерного туризма пострадал город Киото, бывшая столица Японии.
Потерпела туристического всплеска и самая высокая в Японии гора Фудзи, что является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому уже с июля 2025 года там начали действовать новые правила – за подъем на гору нужно заплатить немалый взнос, а также вход на гору доступен не круглосуточно.
Какие еще новости из-за рубежа стоит знать?
- В Испании природные достопримечательности на Канарских островах оказались под угрозой из-за чрезмерного количества туристов. Поэтому правительство вводит новые штрафы и налоги.
- В Индонезии леопард забрался в отель – он сбежал из зоопарка за месяц до этого. Его удалось поймать.