Отныне туристам, которые хотят посетить Японию, придется существенно доплатить за ночь в некоторых отелях – туристический налог увеличится на 900%.

Япония утвердила новый, самый высокий в своей истории гостиничный налог, и уже с 2026 года с туристов в некоторых отелях смогут взимать довольно внушительную сумму в 10 000 иен, то есть примерно 2 700 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему Япония вводит новый туристический налог?

в 2024 году Япония приняла рекордные 36,9 миллиона иностранных туристов – и после этого правительство подтвердило, что новый налог вступит в силу в Киото уже с марта 2026 года. Налог согласовали для того, чтобы туристы "несли расходы на контрмеры против чрезмерного туризма".

Туристические налоги в Японии действуют еще с 2018 года, и сейчас максимальная ставка за ночь установлена на уровне 1 000 иен. Зато с марта 2026 года цена уже будет зависеть от типа отеля, в котором останавливается турист. И для тех отдыхающих, отдыхающих в отелях класса люкс, цена значительно возрастет, пишет Euronews.

Им уже скоро придется платить 10 000 иен за ночь, а для остальных туристов налоги будут значительно ниже.

Предыдущий рекордный год для туризма был 2019 – и после пандемии Covid количество отдыхающих в стране снова начало расти. В частности, за шесть лет количество туристов выросло уже на 15%. Особенно от чрезмерного туризма пострадал город Киото, бывшая столица Японии.

Потерпела туристического всплеска и самая высокая в Японии гора Фудзи, что является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому уже с июля 2025 года там начали действовать новые правила – за подъем на гору нужно заплатить немалый взнос, а также вход на гору доступен не круглосуточно.

