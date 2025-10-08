Японія затвердила новий, найвищий у своїй історії готельний податок, і вже з 2026 року з туристів у деяких готелях зможуть стягувати досить значну суму у 10 000 єн, тобто приблизно 2 700 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Чому Японія вводить новий туристичний податок?
2024 року Японія прийняла рекордні 36,9 мільйона іноземних туристів – і після цього уряд підтвердив, що новий податок набуде чинності в Кіото вже з березня 2026 року. Податок узгодили для того, аби туристи "несли витрати на контрзаходи проти надмірного туризму".
Туристичні податки у Японії діють ще з 2018 року, та зараз максимальна ставка за ніч встановлена на рівні 1 000 єн. Натомість з березня 2026 року ціна вже буде залежати від типу готелю, у якому зупиняється турист. І для тих відпочивальників, що відпочивають у готелях класу люкс, ціна значно зросте, пише Euronews.
Їм вже скоро доведеться платити 10 000 єн за ніч, а для решти туристів податки будуть значно нижчими.
Попередній рекордний рік для туризму був 2019 – і після пандемії Covid кількість відпочивальників у країні знову почала зростати. Зокрема, за шість років кількість туристів зросла вже на 15%. Особливо від надмірного туризму постраждало місто Кіото, колишня столиця Японії.
Зазнала туристичного сплеску і найвища у Японії гора Фудзі, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тож вже з липня 2025 року там почали діяти нові правила – за підйом на гору потрібно заплатити чималий внесок, а також вхід на гору доступний не цілодобово.
