Апокалипсис в двух штатах США: машины плавают, дома затоплены, вода проникает в вагоны метро
- В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси прошли сильные дожди, которые затопили улицы городов и станции метро.
- Метрополитен Нью-Йорка испытал значительные задержки, спасательные команды эвакуировали людей из затопленных районов, а на дорогах ограничили движение транспорта.
14 июля в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси прошли сильные дожди. Улицы городов и даже станции метро затопило. Объявлено чрезвычайное положение.
Метрополитен Нью-Йорка испытал значительные задержки из-за подтопления станций. Водители жаловались на заполненные водой дороги и трассы, особенно много жалоб поступало из Скоч-Плейнс (Нью-Джерси) и округа Вестчестер (штат Нью-Йорк), передает 24 Канал со ссылкой на CBS News New York.
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Что происходит в Нью-Йорке и Нью-Джерси?
Глава округа Вестчестер Кен Дженкинс рассказал, что наводнения случились "очень, очень быстро". Он говорит, что это было не постепенное поднятие воды, характерное для этой местности.
Несколько линий метро в Нью-Йорке пострадали от подтоплений.
На станции 28th Street в Манхэттене вода вытекает из дренажа и заливает платформу / Фото Juan Luis Landaeta
На платформе 34th Street-Penn Station, одном из самых загруженных метро Нью-Йорка, вода скапливалась, пассажиры осторожно обходили ее / Фото CBS News New York
Пассажиры сняли, как на станцию хлынула вода, а затем просочилась в вагон сквозь двери.
Потоп в метро в Нью-Йорке: смотрите видео
Затопленные улицы в Скоч-Плейнсе / Фото CBS News New York
Спасательная команда использовала фронтальный погрузчик, чтобы эвакуировать людей из водяной ловушки в Скоч-Плейнсе, Нью-Джерси / Фото CBS News New York
Частично затопленный дом в Плейнфилде, штат Нью-Джерси / Фото CBS News New York
Некоторые люди ходили по воде по щиколотку, когда в городе Розелл-Парк (штат Нью-Джерси) лил дождь. Там на дорогах поставили конусы, чтобы предупредить водителей о глубоких подтоплениях.
Владелец паба и ресторана Dowling's Irish Pub & Restaurant на Chestnut Street сообщил, что 15 – 30 сантиметров воды зашли в заведение.
Наводнение в Розелл-парке / Фото CBS News New York
Ситуация в Розелл-Парке / Фото CBS News New York
Пассажиры поезда Metro-North вдоль Saw Mill River Parkway видели автомобили, застрявшие и были частично погружены в воду до окон / Фото Eric Feuer
Улица Lamont Street в Элмсфорде была одной из многих, которые закрыли из-за подтопления / Фото CBS News New York
Улица превратилась в реку в Валхалла, штат Нью-Йорк / Фото CBS News New York
Затопленная парковка торгового центра в Нанует, штат Нью-Йорк / Фото Storm Chaser Anthony Rizzardi