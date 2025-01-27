На западе Франции начались крупнейшие за несколько десятилетий наводнения: воды в домах по колено

В регионе Бретань на западе Франции стремительно повышается уровень воды. В департаменте Иль-и-Вилен объявили красную тревогу.

Также еще в 8 департаментах материковой Франции объявили "оранжевую тревогу" из-за различных явлений. В частности из-за наводнений, высоких волн и схода лавин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFTMV.

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Уровень угрозы в разных департаментах Франции 27 января

Что известно о наводнении во Франции

Уровень воды в регионе Бретань начал повышаться на выходных. В тамошнем департаменте Иль-и-Вилен объявили красный уровень угрозы наводнений.

В частности в пределах города Ренн наводнение уже побило 40-летний рекорд – там эвакуировали около 400 местных жителей. На первых этажах их домов уровень воды достигает до полуметра. Людям предоставили убежище в трех местных гимназиях.

Мэр города Натали Аппере сообщила, что это еще не пик наводнения. Она предупредила, что вода будет отступать медленно и это, вероятно, не начнется раньше среды.

Еще десятки людей эвакуируют в населенном пункте Гипри, что над рекой Вилен. По состоянию на 6:00 понедельника уровень воды там составлял 3,52 метра, что лишь на несколько сантиметров меньше рекордного показателя 1981 года.

Далее на восток, в Майенне, где объявлен оранжевый уровень тревоги, уже было превышено историческое наводнение 2014 года, дома также затоплены.

Метеорологи объясняют, что наводнение началось из-за прихода циклона "Герминия". Он принес дожди и штормы на северо-запад Франции – в районы, где почва уже была пропитана водой после недавнего шторма "Эовин".