На витраже собора Саграда Фамилия в Барселоне заменили русское написание "Киев" на украинское

В Барселоне на витраже собора Саграда Фамилия заменили русскую транслитерацию названия Киева на украинскую. Это произошло после обращения представителей украинской общины, которое поддержали местные власти.

Об этом сообщили в МИД Украины.

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Как в Барселоне изменили транслитерацию названия "Киев"?

На витраже собора Саграда Фамилия в Барселоне, который является одним из самых выдающихся сакральных сооружений мира, заменили надпись "Киев", которая ранее была представлена в русской транслитерации.

Как название выглядело ранее / Фото МИД Украины

Инициатором изменения выступила глава барселонской организации украинского гражданского общества, а также ее поддержали председатель парламента Каталонии и администрация базилики.

Новый витраж установили в начале июня ко Дню Киева, предыдущий демонтировали, а изготовление нового заняло около шести недель.

Иконографическую программу разработал отец Льюис Бонет-и-Арменгол, а её воплощение в стекле на протяжении более 20 лет осуществлял художник Жоан Вила-Грау. Программа витражей охватывает сотни медальонов с названиями епархий, святых и выдающихся святынь со всего мира.

Министерство иностранных дел Украины систематически работает над исправлением российских транслитераций на правильные украинские в различных городах мира и на географических картах,

– отметили в МИД.

Что еще известно о Саграда Фамилия в Барселоне?

Саграда Фамилия, величественный храм в Барселоне, строится уже 144 года. Строительство планировали завершить в этом году, к столетию со дня гибели главного архитектора Антонио Гауди, – но проект оказался настолько масштабным, что его пришлось продлить вплоть до 2035 года.

Новая башня, которую вчера официально освятил и открыл Папа Римский, достигает в высоту 172,5 метра. На вершине она увенчана пятиэтажным керамическим крестом, который виден со всей столицы Каталонии.

Тот факт, что храм будет строиться ещё в течение 10 лет, не мешает туристам посещать его. Кроме того, именно продажа билетов финансирует текущее строительство. Только в прошлом году церковь посетили рекордные 4,9 миллиона человек.