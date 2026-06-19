Жизнь в Дании не понравится: украинка рассказала о минусах, о которых не говорят

Жизнь в Дании — стране с высоким уровнем безопасности и стабильной экономикой — для многих людей может казаться мечтой. Но украинка, переехавшая туда, быстро заметила несколько недостатков.

Жительница Полтавы Леся Абрамова переехала в Данию и быстро обнаружила, что быт и жизнь там далеко не так идеальны, как кажутся. И перед переездом всё же не помешает учесть минусы, рассказала она на своём YouTube-канале.

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Какие минусы есть в жизни в Дании?

Первый серьёзный недостаток, о котором упомянула украинка, — это высокие налоги. Их размер может колебаться от 38 до 55% от ежемесячного дохода. И когда зарплата растёт, вместе с ней растут и налоги.

А вот найти работу непросто — и не только иностранцам, но и самим датчанам. Многие из них теряют работу даже после того, как проработали там много лет подряд. В стране это явление объясняют экономическим кризисом. А вот украинцы, ищущие работу в Дании, часто могут претендовать только на рабочие профессии.

Украинка рассказала о минусах Дании: смотрите видео

То есть нужно быть готовым к тому, что придётся заниматься физическим трудом,

– предупредила украинка.

А вот за нелегальную работу придется платить просто огромные штрафы: в Дании за этим очень тщательно следят и не будут слушать объяснений о том, что работник чего-то не знал.

Следующий момент, о котором не все задумываются перед переездом, — это изучение датского языка. Без него здесь не обойтись, даже если у вас достаточно высокий уровень английского. Датский язык – непростой и малораспространенный, поэтому изучается он долго, а в случае переезда куда-нибудь ещё в Европу вряд ли пригодится.

Для некоторых людей серьёзным испытанием может стать климат — летом там холоднее, чем в Украине. Зато зимы, напротив, теплее. В реке или в море не получится искупаться даже в самые жаркие дни, ведь вода остаётся холодной.