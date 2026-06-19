Полтавчанка Леся Абрамова переїхала до Данії й швидко виявила, що побут і життя там далеко не такі ідеальні, як видаються. І перед переїздом все ж не завадить зважити на мінуси, розповіла вона на своєму ютуб-каналі.

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Які є мінуси в житті в Данії?

Перший серйозний недолік, про який згадала українка – це високі податки. Їхній розмір може коливатися від 38 аж до 55% від щомісячного доходу. І коли зарплатня росте, з нею підіймаються і податки.

А ось знайти роботу непросто – і не лише іноземцям, але й самим данцям. Чимало з них втрачають місця роботи навіть після того, як пропрацювали там багато років поспіль. В країні це явище пояснюють економічною кризою. А ось українці, що шукають роботу, в Данії можуть претендувати часто лише на робітничі професії.

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Тобто, треба бути готовому до того, що доведеться працювати фізично,

– попередила українка.

А ось за нелегальну працю доведеться платити просто величезні штрафи: в Данії за цим дуже ретельно стежать і не слухатимуть пояснень про те, що працівник чогось не знав.

Наступний момент, про який не всі думають перед міграцією – це вивчення данської мови. Без неї тут не обійтися, навіть якщо ви маєте досить високий рівень англійської. Данська мова – непроста і маловживана, тож вивчається вона довго, а у випадку переїзду кудись ще у Європі навряд чи знадобиться.

Для деяких людей серйозним випробуванням може стати клімат – погода там влітку холодніша, ніж в Україні. Але зими навпаки тепліші. В річці чи в морі не вийде покупатися навіть у найбільш спекотні дні, адже вода залишається холодною.