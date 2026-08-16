"Очень специфический менталитет": украинка рассказала о минусах жизни в Германии
Украинка Анна целый год готовилась к переезду в Германию –, но уже через месяц проживания в этой стране заметила достаточно недостатков, чтобы решить уехать и оттуда.
Германия – очень популярная среди украинцев страна, но далеко не все могут там обосноваться. Многие люди решают переехать оттуда в другие страны ЕС, и блогерша Анна выбрала для себя Испанию. В своем инстаграме она рассказала, что именно ей не понравилось в жизни в Германии.
Что украинке не понравилось в Германии?
Украинка работает няней в немецкой семье и сейчас поставила перед собой цель переехать в Испанию, ведь жизнь в Германии ей не слишком нравится.
Я интенсивно изучала язык, хотела здесь учиться, искренне верила, что эта страна даст мне очень многое. И, возможно, так бы и было. Но у немцев очень специфический менталитет,
– поделилась украинка.
Она отметила, что местные жители очень консервативны и закрыты, а также боятся всего нового. Они сильно отличаются от украинцев, и это может подойти далеко не каждому.
Украинка рассказала о жизни в Германии: смотрите видео
Еще один факт, который не нравится блогерше, – это немецкие штрафы.
Я думаю, и сами немцы не знают, как здесь жить так, чтобы их не получать. Чем дольше ты здесь находишься, тем больше переживаешь: а вдруг именно сегодня я сделаю что-то не так, и через 5 лет мне придет счет на пару тысяч евро,
– рассказала девушка.
Блогерша, несмотря на то, что любит план и структуру, "загонять себя в такие рамки" не готова.
О каких немецких штрафах стоит знать?
В Германии есть несколько очень странных штрафов, о которых часто не догадываются не только туристы, но и люди, живущие в стране годами. Вот некоторые из них:
- Запрет на танцы и фильмы в Страстную пятницу. В большинстве из 16 федеральных земель Германии Страстная пятница считается "молчаливым государственным праздником", и танцы из-за этого запрещены еще со времен Средневековья. А штрафы для нарушителей этого правила достигают 10 000 евро. Кроме того, в этот день запрещено показывать до 700 фильмов.
- Сбор грибов ночью. За это в Германии могут оштрафовать на значительную сумму. Причина проста – прогулки по лесу ночью могут потревожить ночных диких животных.
- Строительство песчаных замков. Такое невинное развлечение на балтийских пляжах может обойтись очень дорого – до 1000 евро. Считается, что копание и перемещение песка может привести к эрозии пляжа, поэтому запрет небезоснователен.