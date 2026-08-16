Германия – очень популярная среди украинцев страна, но далеко не все могут там обосноваться. Многие люди решают переехать оттуда в другие страны ЕС, и блогерша Анна выбрала для себя Испанию. В своем инстаграме она рассказала, что именно ей не понравилось в жизни в Германии.

Что украинке не понравилось в Германии?

Украинка работает няней в немецкой семье и сейчас поставила перед собой цель переехать в Испанию, ведь жизнь в Германии ей не слишком нравится.

Я интенсивно изучала язык, хотела здесь учиться, искренне верила, что эта страна даст мне очень многое. И, возможно, так бы и было. Но у немцев очень специфический менталитет,

– поделилась украинка.

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Она отметила, что местные жители очень консервативны и закрыты, а также боятся всего нового. Они сильно отличаются от украинцев, и это может подойти далеко не каждому.

Украинка рассказала о жизни в Германии: смотрите видео

Еще один факт, который не нравится блогерше, – это немецкие штрафы.

Я думаю, и сами немцы не знают, как здесь жить так, чтобы их не получать. Чем дольше ты здесь находишься, тем больше переживаешь: а вдруг именно сегодня я сделаю что-то не так, и через 5 лет мне придет счет на пару тысяч евро,

– рассказала девушка.

Блогерша, несмотря на то, что любит план и структуру, "загонять себя в такие рамки" не готова.

О каких немецких штрафах стоит знать?

В Германии есть несколько очень странных штрафов, о которых часто не догадываются не только туристы, но и люди, живущие в стране годами. Вот некоторые из них: