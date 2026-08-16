Німеччина – це дуже популярна серед українців країна, але далеко не всі можуть там осісти. Чимало людей вирішують переїхати звідти в інші країни ЄС, і блогерка Анна обрала для себе Іспанію. У своєму інстаграмі вона розповіла, що саме їй не сподобалося у житті в Німеччині.

Що українці не сподобалося в Німеччині?

Українка в німецькій родині працює опікункою, і зараз за мету поставила собі переїзд до Іспанії, адже життя в Німеччині їй не надто подобається.

Я інтенсивно вчила мову, хотіла тут навчатися, щиро вірила, що ця країна дасть мені дуже багато. І, можливо, так і було б. Але у німців дуже специфічний менталітет,

– поділилася українка.

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Вона зауважила, що місцеві люди дуже консервативні та закриті, а також бояться усього нового. Вони дуже відрізняються від українців, і це може підійти далеко не кожному.

Українка розповіла про життя в Німеччині: дивіться відео

Ще один факт, який не до вподоби блогерці – це німецькі штрафи.

Я думаю, і самі німці не знають, як тут так жити, щоб їх не отримувати. Що довше ти тут перебуваєш, то більше ти переймаєшся, а що, як саме сьогодні я зроблю щось не те, і через 5 років мені прийде рахунок на пару тисяч євро,

– розповіла дівчина.

Блогерка, попри те, що любить план та структуру, "заганяти себе у такі рамки" не готова.

Про які німецькі штрафи варто знати?

У Німеччині є кілька дуже дивних штрафів, про які часто не здогадуються не тільки туристи, але й люди, що живуть у країні роками. Ось кілька з них: