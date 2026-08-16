Німеччина – це дуже популярна серед українців країна, але далеко не всі можуть там осісти. Чимало людей вирішують переїхати звідти в інші країни ЄС, і блогерка Анна обрала для себе Іспанію. У своєму інстаграмі вона розповіла, що саме їй не сподобалося у житті в Німеччині.
Що українці не сподобалося в Німеччині?
Українка в німецькій родині працює опікункою, і зараз за мету поставила собі переїзд до Іспанії, адже життя в Німеччині їй не надто подобається.
Я інтенсивно вчила мову, хотіла тут навчатися, щиро вірила, що ця країна дасть мені дуже багато. І, можливо, так і було б. Але у німців дуже специфічний менталітет,
– поділилася українка.
Вона зауважила, що місцеві люди дуже консервативні та закриті, а також бояться усього нового. Вони дуже відрізняються від українців, і це може підійти далеко не кожному.
Українка розповіла про життя в Німеччині: дивіться відео
Ще один факт, який не до вподоби блогерці – це німецькі штрафи.
Я думаю, і самі німці не знають, як тут так жити, щоб їх не отримувати. Що довше ти тут перебуваєш, то більше ти переймаєшся, а що, як саме сьогодні я зроблю щось не те, і через 5 років мені прийде рахунок на пару тисяч євро,
– розповіла дівчина.
Блогерка, попри те, що любить план та структуру, "заганяти себе у такі рамки" не готова.
Про які німецькі штрафи варто знати?
У Німеччині є кілька дуже дивних штрафів, про які часто не здогадуються не тільки туристи, але й люди, що живуть у країні роками. Ось кілька з них:
- Заборона на танці та фільми у Страсну п'ятницю. У більшості з 16 федеральних земель Німеччини Страсна п'ятниця вважається "мовчазним державним святом", і танці через це заборонені ще з часів Середньовіччя. А штрафи для порушників правила становлять аж до 10 000 євро. Окрім того, в цей день заборонено показувати аж до 700 фільмів.
- Збір грибів вночі. За це у Німеччині можуть оштрафувати на значну суму. Причина проста – прогулянки лісом вночі можуть потурбувати нічних диких тварин.
- Будівництво піщаних замків. Така невинна розвага на балтійських пляжах може коштувати дуже дорого – аж до 1000 євро. Вважається, що копання та переміщення піску може призвести до ерозії пляжу, тож заборона небезпідставна.