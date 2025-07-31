Украинка Ольга, которая переехала в Испанию, назвала "минусы" местной жизни. Она проживает в этой стране уже 3 месяца.

Она отметила, что Испания красивая и теплая, но имеет свои "нюансы". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @olgamykolaien.ko.

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Какие недостатки жизни в Испании?

Первое, на что обратила внимание Ольга – это налоги.

Да, Испания считается доступной страной, но налоги здесь одни из самых высоких в Европе. Если ты не работаешь, но получишь какие-то доходы, заполняй декларацию, плати взносы,

– сказала она.

По ее словам, там "все запутано" и легко сделать ошибку, за которую потом заплатишь штраф.

Второй недостаток, который она назвала – долгий процесс ожидания чего-либо.

Чтобы сделать что-либо, нужно терпение. Записаться к врачу, открыть счет, даже записать ребенка в школу. Все через электронные очереди, сайты, которые не работают или долгие личные визиты. И часто результата приходится ждать месяцами,

– рассказала Ольга.

Еще один минус, о котором рассказала украинка – высокие цены на аренду. По ее словам, "найти что-то приличное – это целый квест", и ожидания не всегда совпадают с реальностью.

Минусы жизни в Испании: смотрите видео

А еще ей трудно из-за того, что мало кто владеет английским, особенно в государственных учреждениях или больницах. Также ей не нравится, что испанцы часто опаздывают, потому что "никто никуда не спешит".

К слову, ранее мы писали о том, сколько украинцам надо зарабатывать в Испании для комфортной жизни.