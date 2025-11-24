"Болезненная тема каждого": украинка раскрыла минусы жизни в Италии
- Украинка, которая живет в Италии, отметила минусы жизни в стране: бюрократия, необходимость знания языка, дороговизна жизни и ограниченность вакансий для украинцев.
- Преимущества Италии включают прекрасную природу, мягкий климат, известную итальянскую кухню, гостеприимство людей, медленный ритм жизни и мелодичность языка.
Украинка уже несколько лет живет в Италии –и за это время она успела изрядно полюбить страну. Впрочем, не обошлось там и без нескольких недостатков.
Переезд за границу – это непростое решение, к которому стоит отнестись взвешенно, ведь в каждой стране есть свои плюсы и минусы, сообщает 24 Канал со ссылкой на zlata.pasticcera. Поэтому украинка рассказывает, какие есть минусы в красивой европейской стране.
Какие есть преимущества в жизни в Италии?
Украинка живет в Италии уже несколько лет, и убеждена, что в стране есть немало преимуществ. Вот что восхищает ее больше всего:
- Природа. В Италии соединились и озера, и горы, и море – и все выглядит "как с открытки".
- Климат. Итальянская погода очень мягкая, кроме того, это очень солнечная страна. И украинка призналась, что местный климат максимально ей подходит.
- Еда. Итальянская кухня известна по всему миру – и совсем недаром. Украинка убеждена, что итальянские паста и пицца – это не просто еда, а настоящий стиль жизни.
- Люди. В Италии люди очень гостеприимные, и особенно на юге страны.
- Медленный ритм жизни. Иногда украинку, которая совсем не привыкла к такой размеренной жизни, она раздражает, но она все же находит в ней удовольствие. Именно в Италии она прекратила спешить и начала "ловить каждый момент жизни".
- Язык. Итальянский язык очень красивый и, по словам украинки, даже ругаются итальянцы мелодично.
Какие есть недостатки жизни в Италии?
Первый недостаток, что вспомнила украинка – это бюрократия, которая здесь является "больной темой каждого".
Каждый документ и справка как квест на выживание,
– поделилась блогерша.
Кроме того, в Италии очень важно знать язык, а вот без него "никак", поэтому лучше начинать его учить сразу и не откладывать. Кроме того, даже в крупных городах есть опасные районы, которые украинка советует обходить стороной.
Еще один большой минус Италии – жить там дорого, особенно не туристам. А работу найти непросто – для украинцев в основном есть вакансии только в ресторанном бизнесе и туризме.
