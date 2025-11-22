Не только налоги и цены: 5 неожиданных минусов жизни в Швеции от украинки

Швеция – это невероятно красивая страна, которую многие мечтают посетить во время путешествий. Но жизнь там может оказаться совсем не такой сладкой.

Украинка, живущая в Стокгольме, поделилась несколькими минусами Швеции, которые заметила за время жизни в стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на sweden_travel.

Какие есть минусы в жизни в Швеции?

Несмотря на то, что Швеция – это страна с очень высоким уровнем жизни (средняя зарплата здесь составляет примерно 3 600 евро), и все же здесь хватает и недостатков. Украинка Юлия поделилась несколькими из них.

Высокие цены

В Швеции цены "кусаются" и на услуги, и на продукты. А последние считаются и вообще одними из самых дорогих в Европе.

Социализация

Начать новую жизнь за рубежом – непросто, а в Швеции это и вообще задача со звездочкой. Украинка заметила, что социализироваться среди шведов сложно: они не отказывают в помощи, и дружить не спешат.

Украинка рассказала о недостатках Швеции: смотрите видео

Ожидания

В стране хватает бюрократии – часто на документы приходится ждать месяцами. И та же ситуация со многими услугами: в стране непросто записаться к врачу или даже вызвать мастера по ремонту на дом.

Климат

Швеция – это страна, известная своим суровым климатом, поэтому темень и холод там продолжаются более половины года. И даже летом жарко может быть только в некоторых регионах.

Высокие налоги

Также Швеция известна как одна из стран мира с самыми высокими налогами.

Конечно, это ощущается на качестве жизни здесь, и если зарплата у тебя не 50 тысяч крон, то налог хорошо бьет по кошельку,

– поделилась украинка.

