Эстония ожидает наплыва нелегальных мигрантов до наступления морозов: кто прорывается в страну

Уже в ближайшие недели в Эстонии ожидают усиления миграционного давления со стороны Беларуси. Это происходит на фоне наступления морозов.

Эстония ожидает, что нелегальные мигранты из Беларуси попытаются пересечь границу Евросоюза еще до наступления сильных морозов. Об этом предупреждают в Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии, пишет ERR.

Почему в Эстонии усилится миграционное давление?

Департамент полиции и пограничной охраны считает, что миграционное давление на границы Эстонии усилится – ведь у белорусской границы, как и раньше, находится довольно много людей, и они ищут возможность пересечь границу.

Только за последние сутки в Таллинне задержали более 20 нелегальных мигрантов – этих иностранцев доставили в центр временного содержания для дальнейших процессуальных действий. В целом с конца июля полиция уже задержала более 300 нелегальных мигрантов, которые незаконно перебираются сначала из Беларуси в Латвию, а затем и в Эстонию.

Центр содержания под стражей заполнен почти до предела. По состоянию на утро 9 октября там находилось чуть более 240 человек. При этом мы постепенно передаем задержанных обратно в Латвию. На данный момент в Латвию передано 105 человек,

– сообщил заместитель генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаар.

Между тем полиция ведет около 50 уголовных дел, связанных с незаконной переправкой мигрантов. Уже установлены 11 организаторов и перевозчиков, а некоторым из них уже назначены реальные сроки лишения свободы. В министерстве намерены существенно ужесточить наказание за незаконную переправку иностранцев через государственную границу.

Там отметили, что если действующий закон позволяет наказывать контрабандистов максимум тремя годами лишения свободы, то новые поправки повысят этот предел до 5 лет.