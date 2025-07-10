Майочуп и шкала Фаренгейта: украинка рассказала о вещах, которые раздражают в Канаде
- Украинка, переехавшая в Канаду, заметила, что ее раздражает другая система измерения, в частности использование Фаренгейтов, футов и галлонов.
- Она также отметила популярность в Канаде соуса Майочуп и использование потолочных вентиляторов вместо кондиционеров.
Туристы во время путешествий в другие страны удивляются и восхищаются пейзажами и различными интересностями, но только после переезда можно заметить немало необычных безделушек.
Переезд в другую страну – это сложный вызов, ведь человек попадает в совершенно новую и непривычную среду, сообщает 24 Канал. И для украинцев некоторые вещи в Канаде могут быть совсем непривычными.
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Что раздражает украинку в Канаде?
Украинка, что переехала в Канаду, в своем тиктоке поделилась, что многие вещи, что для канадцев совсем привычные, все еще ее раздражают. В частности, удивляет ее другая система измерения.
- Фаренгейты вместо Цельсия. Эта температурная шкала за нулевую точку берет температуру солевого раствора, и 0 градусов по Фаренгейту – это -17,78 по Цельсию. Шкалу Фаренгейта также используют и в США.
- Футы вместо сантиметров. В метрической системе фут – то есть в прямом переводе стопа – это 29,23 сантиметра.
- Галоны вместо литров. В одном галлоне – 4,546 литра, и эту меру объема жидких и сыпучих веществ используют еще и в Великобритании и США.
Кроме того, девушка показала еще и необычный для украинцев соус, который очень популярен в Канаде – Майочуп, то есть смесь кетчупа и майонеза.
Украинка рассказала, что ее удивляет в Канаде: смотрите видео
Другая необычная вещь для украинцев в Канаде – это потолочный вентилятор вместо кондиционера.
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