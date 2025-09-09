Ситуация очень критическая: в одной из стран ЕС нет места для украинских беженцев
- Приюты для украинских беженцев в Нидерландах переполнены, и некоторым новоприбывшим отказывают в предоставлении жилья.
- Министерство по делам беженцев и миграции изучает долгосрочные решения, включая взносы украинцев с достаточными доходами в аренду жилья.
Муниципалитеты Нидерландов сообщили, что приюты для украинских беженцев уже несколько месяцев сталкиваются с серьезной переполненностью. Как следствие, некоторым новоприбывшим отказывают в предоставлении жилья.
Чиновники называют ситуацию "критической". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NOS.
С какой проблемой столкнулись беженцы в Нидерландах?
Ассоциация муниципалитетов Нидерландов (VNG) опубликовала заявление, в котором указала об "очень критической ситуации" и призвала правительство принять немедленные меры. Организация призывает увеличить финансирование и разработать долгосрочную стратегию для решения насущных проблем, с которыми сталкиваются муниципалитеты.
Сейчас в Нидерландах насчитывается более 97 000 муниципальных мест для приема беженцев, и "практически все" – заняты. Между тем еженедельно в Нидерланды прибывают около 300 украинцев,
– говорят в Ассоциации.
Недавно город Утрехт впервые отказал украинским беженцам. Там также заявили, что нехватка средств может привести к закрытию местных приютов в ближайшем будущем. При этом муниципалитеты не имеют права отказывать украинцам в убежище.
Кроме того, многие объекты, предназначенных для украинских беженцев, не являются собственностью муниципалитетов, что требует арендных платежей, которые отягощают и без того ограниченные бюджеты. Усилия по созданию новых приютов сталкиваются с дополнительными препятствиями, поскольку предприниматели часто требуют финансовых гарантий перед проведением необходимых ремонтных работ.
Министерство по делам беженцев и миграции осознает эти проблемы и изучает долгосрочные решения. В частности, вероятнее, вскоре украинцы с достаточными доходами будут делать вклад в плату за аренду или сами обеспечивать себя жильем.
Какие последние изменения для украинцев в Нидерландах?
- С 1 октября 2025 года правительство Нидерландов повышает ежемесячную плату за предоставление убежища украинским беженцам. В частности, сумма увеличится со 105 евро в месяц до 244 евро. Эти деньги идут на покрытие расходов за газ, воду и электроэнергию.
- Также Нидерланды прекращают предоставлять временную защиту гражданам третьих стран, которые проживали в Украине и прибыли как беженцы. Они могут оставаться в стране, пока срок их защиты еще не закончился.
- Со всем тем и в 2025 году Нидерланды продолжают сильно поддерживать украинцев, которые приезжают. Опытом поделилась украинка Анна.