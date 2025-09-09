Ситуація дуже критична: в одній з країн ЄС немає місця для українських біженців
- Притулки для українських біженців у Нідерландах переповнені, і деяким новоприбулим відмовляють у наданні житла.
- Міністерство у справах біженців та міграції вивчає довгострокові рішення, включаючи внески українців з достатніми доходами в оренду житла.
Муніципалітети Нідерландів повідомили, що притулки для українських біженців вже кілька місяців стикаються з серйозною переповненістю. Як наслідок, деяким новоприбулим відмовляють у наданні житла.
Чиновники називають ситуацію "критичною". Про це пише 24 Канал з посиланням на NOS.
З якою проблемою стикнулися біженці в Нідерландах?
Асоціація муніципалітетів Нідерландів (VNG) опублікувала заяву, в якій вказала про "дуже критичну ситуацію" і закликала уряд вжити негайних заходів. Організація закликає збільшити фінансування та розробити довгострокову стратегію для розв'язання нагальних проблем, з якими стикаються муніципалітети.
Зараз у Нідерландах налічується понад 97 000 муніципальних місць для приймання біженців, і "практично всі" – зайняті. Тим часом щотижня до Нідерландів прибувають близько 300 українців,
– кажуть в Асоціації.
Нещодавно місто Утрехт вперше відмовило українським біженцям. Там також заявили, що брак коштів може призвести до закриття місцевих притулків у найближчому майбутньому. При цьому муніципалітети не мають права відмовляти українцям у притулку.
Крім того, багато об'єктів, призначених для українських біженців, не є власністю муніципалітетів, що вимагає орендних платежів, які обтяжують і без того обмежені бюджети. Зусилля зі створення нових притулків стикаються з додатковими перешкодами, оскільки підприємці часто вимагають фінансових гарантій перед проведенням необхідних ремонтних робіт.
Міністерство у справах біженців та міграції усвідомлює ці проблеми й вивчає довгострокові рішення. Зокрема, ймовірніше, незабаром українці з достатніми доходами робитимуть внесок у плату за оренду або самі забезпечуватимуть себе житлом.
Які останні зміни для українців в Нідерландах?
- З 1 жовтня 2025 року уряд Нідерландів підвищує щомісячну плату за надання притулку українським біженцям. Зокрема, сума збільшиться зі 105 євро на місяць до 244 євро. Ці гроші йдуть на покриття витрат за газ, воду й електроенергію.
- Також Нідерланди припиняють надавати тимчасовий захист громадянам третіх країн, які проживали в Україні й прибули як біженці. Вони можуть залишатися в країні, поки термін їхнього захисту ще не закінчився.
- З усім тим й у 2025 році Нідерланди продовжують сильно підтримувати українців, які приїжджають. Досвідом поділилася українка Анна.