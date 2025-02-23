Не стирают почти никогда, – "чистая" правда о номерах от работников отелей

Часто туристы сталкиваются с грязными гостиничными номерами – пятна на постели, желтые подушки и плохо убранные уборные. Оказывается с чистотой в отелях в целом туго. По крайней мере так говорят сами сотрудники.

Работники отелей поделились своими впечатлениями относительно чистоты в номерах после опыта работы. По их словам номера, скорее всего, являются не такими чистыми, как хотелось бы думать людям, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Работники отелей раскрыли правду о чистоте в номерах

Их заявления свидетельствуют о том, что хотя после отъезда гостей горничные последовательно убирают каждую комнату, определенные вещи в номерах часто остаются без присмотра в течение длительного времени.

В большинстве отелей не стирают большое одеяло, а только простыни. В одном отеле, где я работал, белое одеяло стирали только тогда, когда на нем было действительно грязное пятно. Отель, в котором я только начал работать, еще хуже. У них коричневые одеяла, которые буквально никогда не стирают,

– отметил один из работников отеля.

Другие сотрудники отелей поделились своими впечатлениями о чистоте в номерах:

"А в Азии, я думаю, не принято иметь верхнюю простыню на кровати, поэтому вы просто должны выпотрошить грязное одеяло".



"По крайней мере, в отеле, где я работал в Европе, можно было зажаться между двумя простынями и не касаться большого одеяла, как только вы оказывались внутри. Теперь каждый раз, когда я еду в отель, я не могу прикоснуться к этим одеялам".



Работники отелей раскрыли всю правду о чистоте в номерах / Фото Unsplash

Кроме одеял, подушки, как сообщается, тоже не получают надлежащей очистки. Работники подчеркивают, что подушки могут быть такими же грязными, как и постельное белье. Один из работников заявил, что "подушки под этими наволочками грязные, покрыты желтыми и коричневыми пятнами".

Что говорят люди?

В комментариях люди также поделились своими мыслями относительно этой темы:

"Если вы думаете, что одеяла плохие, подумайте про диваны и тому подобное. Их чистят максимум раз в год".



"Я делал сетевые инсталляции в отелях. Никогда не передвигайте кровати, лучше не знать. Иногда это использованные презервативы, иногда рвота, иногда и то, и другое".

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