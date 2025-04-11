Работает без выходных: "Новая почта" открылась в популярной среди украинцев стране

"Новая почта" объявила о расширении своей международной сети. Новое отделение открыли в Милане.

Но это не единственный город Италии, где компания планирует открыться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу компании.

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"Новая почта" открыла еще одно отделение в Милане

Компания официально открыла свое второе отделение в Милане по адресу Via Rodolfo Farneti, 3.

Сообщается, что:

новое отделение "Новой почты" работает без выходных;

там можно быстро получить и отправить документы и посылки до 30 килограммов.

Как известно, время доставки из Украины в Италию обычно составляет около 5 дней.

В Италии "Новая почта" расширила свою деятельность, включив услуги доставки до 2400 почтовых отделений и дополнительных 2500 пунктов доставки по всей стране.

Наконец украинцам рассказали, что в течение этого года планируется увеличение количества точек сервиса в Венеции, Баре, Варезе, Неаполе и Риме.

Стоимость услуг зависит, в частности, от типа отправлений – веса посылки.

Ранее "Новая почта" запустила важную услугу в Британии.