Ryanair критикует ЕС за очереди в аэропортах: они длиннее, чем сам полет

Новая система въезда/выезда заработала еще в апреле этого года, но проблемы в аэропортах она вызывает до сих пор – и дешевый европейский перевозчик Ryanair критикует правительства стран за длительные очереди.

Новая система EES, в соответствии с которой все граждане стран, не входящих в ЕС, должны проходить специальную проверку перед пересечением границы, уже не один месяц вызывает споры. И перевозчик Ryanair в очередной раз призывает отменить ее до сентября, чтобы переждать пик летних путешествий, пишет Express.

Как работает новая система EES?

Впервые полноценно систему въезда/выезда ввели 10 апреля 2026 года. Она требует от граждан, проживающих за пределами ЕС, перед пересечением границы предоставлять отпечатки пальцев и делать фотографию лица.

По словам властей, таким образом проще выявлять лиц, превысивших срок своего пребывания. Они также должны заменить ручное проставление штампов в паспортах цифровыми записями въездов, пишет Euronews.

И уже первый день работы обозначился масштабными сбоями в аэропортах – и чем ближе к летним путешествиям, тем продолжительнее становятся задержки. Поэтому Ryanair начал критиковать страны ЕС за то, что они оказались "не готовы" к производству такой масштабной системы.

Чем недовольны в Ryanair?

Основные задержки Ryanair зафиксировал во Франции – туристы, что должны были лететь туда или оттуда, должны были сначала выдержать часовые очереди на паспортном контроле. Поэтому в авиакомпании заявили, что власти страны не смогли подготовить надлежащий персонал, обеспечить готовность системы или даже установку соответствующих киосков для прохождения контроля.

В результате этого полуфабрикатного внедрения системы пассажиры вынуждены терпеть чрезмерные очереди на паспортном контроле, а в некоторых случаях даже пропускать рейсы,

– заявил директор по операциям Ryanair Нил Макмегон.

Ryanair уже обратилась к правительствам всех 29 стран, где сейчас действует система EES с призывом остановить действие системы до сентября. В этом обращении утверждается, что иногда путешественникам приходится стоять в очередях в аэропорту столько же, сколько длится сам полет – а некоторые люди через долгий контроль даже пропустили свой самолет.

Интересно! В среднем рейс Ryanair длится 1 час 15 минут. Поэтому именно столько времени приходится тратить на прохождение EES.

Что нужно учесть туристам, летающим с Ryanair?

Украинцам, что хотят дешево путешествовать по Европе с Ryanair, придется не только выстоять в очередях, чтобы пройти EES, но и, вероятно, заплатить штраф в аэропорту за одну очень распространенную ошибку. Размер разрешенной ручной клади в самолете очень строго регулируется, и даже небольшое нарушение может привести к немалому сбору.

Оказывается, сотрудники авиакомпании получают бонусы за обнаружение негабаритного багажа, и за каждую найденную слишком большую сумку получают по 3,50 евро. И украинцы, летавшие с лоукостером в последнее время, заметили, что особенно придирчивы бортпроводники в аэропорту Кракова.