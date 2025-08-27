На Сицилии снова "проснулся" вулкан Этна: для туристов опубликовали предупреждение
- На горе Этна на Сицилии началось новое извержение. Власти объявили наивысший уровень опасности для воздушного движения.
- Международный аэропорт Катании продолжает работать, но авиапассажирам рекомендуется проверять статус рейсов из-за возможных задержек.
- Сицилийские власти ограничили доступ к лавовым потокам до минимального расстояния 50 метров, а экскурсии разрешены только под наблюдением специалистов.
На горе Этна на острове Сицилия началось новое извержение. Сейчас этот вулкан классифицируется как один из самых активных в мире.
Итальянский институт геофизики и вулканологии сообщил о значительных выбросах пепла из кратеров на вершине горы Этна. Что известно о новом извержении, рассказывает 24 Канал со ссылкой на See.
Что известно о новом извержении Этны?
25 августа произошло очередное извержение крупнейшего действующего вулкана Европы, расположенного на острове Сицилия, – Этны. Это заставило власти объявить наивысший уровень опасности для воздушного движения.
Как известно, из кратера вулкана поднимались облака пепла, хотя их точная высота до позднего вечера не была подтверждена.
Власти внимательно следят за ситуацией, поскольку извержение продолжает создавать потенциальные риски для авиасообщения в регионе.
Извержение вулкана Этны: смотрите видео
Международный аэропорт Катании пока продолжает работать, несмотря на извержение вулкана. Однако, авиапутешественникам рекомендуется заранее подтверждать статус своего рейса в авиакомпаниях, поскольку возможны задержки и отмены рейсов.
Заметим, Этна, высотой более 3400 метров, признана одним из самых активных вулканов в мире. Его частые извержения, характеризующиеся значительными выбросами лавы и пепла, нередко привлекают множество туристов.
Как люди спасались во время извержения в июне: смотрите видео
В то же время сицилийские власти ввели усиленные меры безопасности у подножия вулкана, ограничив доступ к лавовым потокам до минимального расстояния 50 метров.
Кроме того, экскурсии в этом районе разрешены только под наблюдением подготовленных специалистов.
Извержение вулкана Этна: подробности
- Сицилийский вулкан Этна извергся и 2 июня 2025 года, подняв внушительный столб пепла, который затмил солнечный свет.
- Туристы поделились драматическими кадрами своего бегства, когда они спускались с вулкана на фоне разворачивающейся природной стихии.
- Вулкан Этна за последние 5 лет переживает период особой активности. Его извержения также произошли в августе 2024 года и в ноябре 2023 года. Тогда местные жители публиковали кадры облаков пепла и ярко-красной породы.