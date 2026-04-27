Самый популярный город Испании ввел новые правила для мигрантов: они достаточно строгие

Один невероятно популярный город, который мечтают посетить миллионы людей, создал новый и достаточно строгий запрет для всех, кто хочет там поселиться. А несоблюдение правила может привести к аннулированию всех разрешений.

Если вы мечтаете о том, чтобы не только посетить невероятную испанскую Барселону, но и поселиться там, сначала придется записаться на языковые курсы. Ведь отныне в городе действует строгое правило: знание каталонского языка станет ключевым условием для переезда туда, пишет The Olive Press.

Почему нужно знать каталонский для жизни в Барселоне?

Даже для обновления разрешений на проживание людям, поселившимся в Барселоне ранее, придется доказать свои языковые навыки. А вот незнание каталонского языка, скорее всего, приведет к аннулированию разрешений. Об этом недавно заявил региональный президент Каталонии Сальвадор Илла.

Несмотря на то, что новоприбывшим не нужно будет доказывать, что они знают язык, когда они только впервые получают вид на жительство, терять время точно не стоит. Уже в течение года нужно будет доказать, что вы знаете каталонский, чтобы остаться.

Именно каталонский, один из трех официальных языков региона, является центральным для интеграции и жизни в городе. И региональный президент отметил, что его изучение – это не только "практический навык", но и "признак уважения".

Об этом новое правило объявили на фоне широкой схемы по легализации мигрантов, о которой недавно объявила Испания. Но для того, чтобы экспаты в Барселоне могли придерживаться нововведений, региональное правительство планирует также расширить бесплатные языковые курсы. Дополнительно создадут 50 000 мест, и это доведет их общее количество до 150 000 уже в следующем учебном году.

Впрочем, пока еще неясно, будет ли это правило распространяться на два других языка региона, испанский и аранский.

Важно также понимать, что каталонский язык – это не диалект испанского. На нем говорят более 9 миллионов человек в Андорре, на юге Франции, в Италии и на Балеарских островах. Во время диктатуры Франсиско Франко использование каталонского языка запрещалось, а с момента восстановления демократии в конце 70-х годов каталонский язык возродился и нормализовался, а также вернул себе официальный статус.

Что еще стоит знать туристам в Барселоне?

Барселона – это столица и крупнейший город автономного сообщества Каталония, и сейчас там проживает примерно 1,7 миллиона человек, а еще 5,5 миллионов – в более широкой агломерации. Ежегодно этот невероятно популярный город посещают более 32 миллионов туристов, и цифра ежегодно только растет, пишет The Guardian.

Поэтому для того, чтобы бороться с избытком путешественников, в Барселоне в этом году вдвое повысили туристический налог. К тому же это не единственный город в Европе, что прибег к такому же шагу – дороже обойдутся также посещение Венеции, Эдинбурга и ряда других популярных мест.