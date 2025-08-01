Лоукост-авиакомпания Wizz Air объявила о расширении своей маршрутной сети, открыв несколько новых рейсов из Польши и Литвы. В частности, рейсы будут запущены из Гданьска и Вильнюса.

Билеты по всем новым направлениям уже можно забронировать на сайте перевозчика. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Wizz Air.

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Какие новые рейсы запустил Wizz Air из Польши и Литвы?

Wizz Air обнародовала планы по запуску двух новых маршрутов из Гданьска, которые должны начаться 28 октября 2025 года. Лоукостер откроет рейсы в Мадрид (Испания) и Катанию (Италия).

Оба направления будут обслуживаться трижды в неделю: во вторник, четверг и субботу.

Эти новые сообщения обеспечивают путешественникам с северной Польши прямой доступ к оживленной испанской столице и волшебному сицилийскому побережью, как раз вовремя для осенних и зимних путешествий,

– говорит Габриэле Империале, менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air.

Билеты уже доступны на сайте авиакомпании и через мобильное приложение WIZZ. Цены начинаются от 179 злотых.

К слову, Wizz Air возобновит работу в аэропорту "Варшава-Модлин" после 13-летнего перерыва и откроет 11 новых маршрутов с декабря 2025 года.

Авиакомпания Wizz Air также включила в систему бронирования билеты на маршрут Вильнюс – Краков, который ранее был недоступен. Хотя авиакомпания еще не сделала официального объявления об этом, первый рейс из Вильнюса запланирован на 26 октября.

Летать будут четыре раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.