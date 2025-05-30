ЕС вводит новые правила для одной категории водителей: это крайне важно

Европейская комиссия готовится ввести новые правила для водителей в возрасте от 70 лет. Предложенные изменения направлены на усиление медицинских осмотров и самооценки состояния здоровья с целью повышения безопасности дорожного движения в ЕС.

Страны ЕС будут обеспечены необходимыми инструментами для внедрения обязательных медицинских осмотров для водителей пожилого возраста на национальном уровне, несмотря на решение отменить требование о проведении таких осмотров каждые 5 лет. К чему подготовиться водителям рассказывает 24 Канал со ссылкой на VisitUkraine.

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Новые правила для пожилых водителей в ЕС

Недавно Европейский парламент отклонил предложение Европейской Комиссии ввести обязательные медицинские осмотры для водителей старше 70 лет каждые 5 лет, признав эту инициативу дискриминационной. Первоначальный план мог привести к тому, что водители без действительной медицинской справки потеряли бы свои водительские права.

В ответ на эти опасения был достигнут компромисс: водители в возрасте 70 лет и старше в каждой стране-члене ЕС теперь будут обязаны либо проходить медицинский осмотр, или самостоятельно оценивать состояние своего здоровья.

Каждое государство решит, достаточно ли этой самооценки, или необходимо проводить полноценный медицинский осмотр с тестами на зрение, слух и сердечно-сосудистую систему,

– говорится в сообщении.

Согласно исследованиям, в возрасте 65 лет и старше у водителей заметно снижаются психофизические способности, что может повлиять на безопасность дорожного движения. Люди этой возрастной группы часто демонстрируют замедленную реакцию, ухудшенную оценку расстояния и повышенные трудности в принятии решений в критических ситуациях.



ЕС вводит новые правила для пожилых водителей / Фото Unsplash

Эти выводы подтверждаются статистическими данными, что свидетельствуют о том, что водители этого возраста попадают в многочисленные ДТП, некоторые из которых заканчиваются смертельным исходом.

Будут ли правила обязательными?

В некоторых странах Европейского Союза, включая Польшу, регулярные медицинские осмотры для водителей не являются обязательными. Сейчас эти тесты требуются только:

при получении водительского удостоверения,

после серьезных нарушений правил дорожного движения,

по решению суда.

Однако, эксперты выступают за широкий доступ к таким медицинским осмотрам и их внедрение, отмечая, что они не должны ограничиваться возрастом водителя.

Предложенные изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, снижение уровня аварийности и повышение ответственности среди водителей старшего возраста.

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