С 17 апреля в Польше начнут действовать новые правила для работников: что изменится
- С 17 апреля 2026 года в Польше медицинские справки о пригодности к работе будут выдаваться в электронном формате.
- Введение электронных медицинских отчетов будет сопровождаться 6-месячным переходным периодом, в течение которого будет сохраняться возможность выдачи бумажных документов.
Уже 17 апреля 2026 года вступят в силу довольно значительные изменения относительно обязательных медицинских осмотров на предприятиях. В частности, новые правила предусматривают введение электронных медицинских отчетов.
Согласно новым правилам электронные медицинские отчеты должны заменить бумажную документацию, и они автоматически будут загружаться в онлайн-аккаунт пациента. Это должно обеспечить и работникам, и работодателям более легкий доступ к необходимым документам, пишет InPoland.
Что изменится в медицинских осмотрах для работников?
Работодателям и работникам следует подготовиться к значительным изменениям в проведении медицинских осмотров – ведь согласно изменения в постановлении Министерства здравоохранения, медицинские справки о пригодности к работе с 17 апреля будут выдаваться в новом электронном формате.
Этот шаг направлен на то, чтобы оптимизировать документооборот и повысить безопасность данных. Также согласно новым правилам медицинские заключения, выданные после медосмотров, будут храниться и регистрироваться в Медицинской информационной системе, а затем автоматически переноситься в онлайн-аккаунт пациента, пишет RFM24.
Впрочем, внедрение электронных справок вовсе не означает, что бумажные документы немедленно отменят. Перед этим будет 6-месячный переходный период, когда врачи все еще смогут выдавать сертификаты в бумажном формате по просьбе работника, или же на случай технических трудностей с доступом к системе.
После введения изменений врач уже сможет выдавать рекомендации по здоровью непосредственно работнику – и они могут касаться и профилактических мероприятий, и аспектов здоровья, не связанных с работой непосредственно. Они будут видимы только в онлайн-аккаунте пациента и не будут передаваться работодателю.
