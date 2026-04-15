С 17 апреля в Польше начнут действовать новые правила для работников: что изменится

Уже 17 апреля 2026 года вступят в силу довольно значительные изменения относительно обязательных медицинских осмотров на предприятиях. В частности, новые правила предусматривают введение электронных медицинских отчетов.

Согласно новым правилам электронные медицинские отчеты должны заменить бумажную документацию, и они автоматически будут загружаться в онлайн-аккаунт пациента. Это должно обеспечить и работникам, и работодателям более легкий доступ к необходимым документам, пишет InPoland.

Что изменится в медицинских осмотрах для работников?

Работодателям и работникам следует подготовиться к значительным изменениям в проведении медицинских осмотров – ведь согласно изменения в постановлении Министерства здравоохранения, медицинские справки о пригодности к работе с 17 апреля будут выдаваться в новом электронном формате.

Этот шаг направлен на то, чтобы оптимизировать документооборот и повысить безопасность данных. Также согласно новым правилам медицинские заключения, выданные после медосмотров, будут храниться и регистрироваться в Медицинской информационной системе, а затем автоматически переноситься в онлайн-аккаунт пациента, пишет RFM24.

Впрочем, внедрение электронных справок вовсе не означает, что бумажные документы немедленно отменят. Перед этим будет 6-месячный переходный период, когда врачи все еще смогут выдавать сертификаты в бумажном формате по просьбе работника, или же на случай технических трудностей с доступом к системе.

После введения изменений врач уже сможет выдавать рекомендации по здоровью непосредственно работнику – и они могут касаться и профилактических мероприятий, и аспектов здоровья, не связанных с работой непосредственно. Они будут видимы только в онлайн-аккаунте пациента и не будут передаваться работодателю.

