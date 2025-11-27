В Италии появились новые правила для зимних туристов: за нарушение штрафуют на 200 евро

Многие планируют зимнее путешествие в Италию – и не только потому, что это менее напряженное время года, но и потому, что зимой начинается знаменитый итальянский лыжный сезон.

В этом году лыжный сезон для туристов в Италии начнется с новых правил безопасности – и за их нарушение можно попасть в серьезные неприятности и получить штраф, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Интересно 13 причин, почему вас могут оштрафовать на пляже в Испании: каждый турист должен знать

Какие новые правила для туристов ввели в Италии?

Уже с 1 ноября 2025 года в Италии шлемы стали обязательными на всех трассах страны, и не только для лыжников, но и для людей, съезжающих по склонам на сноубордах или санках. Кроме того, подойдет не любой шлем, а только тот, что имеет сертификат Европейского соответствия – он должен показывать, что продукт соответствует стандартам ЕС по охране здоровья и безопасности.

Эти новые правила должны уменьшить количество серьезных травм головы, но людям, которые решат нарушить это правило, придется поплатиться – их могут оштрафовать на 200 евро или лишить действия абонементов на подъемники и срок до трех дней.

Мы считаем, что 95 процентов людей уже носят шлемы,

– заявил работник лыжного курорта Диего Клара.

Практически ни в одной другой стране пока не существует правила, требующего обязательного ношения шлемов во время катания на лыжах. Единственная страна, ставшая неожиданным спутником Италии – это Южная Корея, пишет TTW.

Зато в большинстве других стран правила относительно шлемов касаются только несовершеннолетних – например, в Словении и Хорватии шлемы должны носить дети до 14 лет. А вот в Австрии эти правила действуют для всех лыжников, младше 15 лет.

И в Италии есть еще несколько правил безопасности, о которых нужно знать путешественникам – в частности, обязательно нужно иметь страховку. Если обойти это правило, также можно получить штраф в 200 евро, или полиция может конфисковать абонемент на подъемник.

Италия также ввела ограничения на содержание алкоголя в крови до 0,5% на лыжных склонах, а также занимает позицию нулевой толерантности к наркотикам. Также проблемы можно получить, если вас поймают за едой на подъемниках или в зонах спуска.

Что еще нужно знать туристам?