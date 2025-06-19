В Норвегии ввели неожиданный запрет для путешественников: турфирмы назвали это "фашизмом"
- Норвегия ввела новое правило для туристических судов на Шпицбергене, ограничивая их приближение к белым медведям, чтобы защитить экосистему.
- Предприниматели критикуют эти ограничения, называя их "природоохранным фашизмом", считая, что это негативно повлияет на туристический бизнес.
Норвегия ввела новое правило для туристических судов, посещающих архипелаг Шпицберген. Компании, которые этим занимаются, возмущены, и назвали это решение "природоохранным фашизмом".
Норвежское правительство установило ограничения на то, насколько близко туристические суда могут приближаться к белым медведям. Это решение приняли для того, чтобы уберечь местную экосистему. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.
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Что известно об ограничениях
Согласно новым правилам, 30 июня корабли должны держаться от белых медведей на расстоянии не менее 500 метров, а с 1 июля – на расстоянии 300 метров.
Изменение климата приводит к более сложным условиям для белых медведей на Шпицбергене. Для них важно иметь возможность искать пищу, охотиться, отдыхать и заботиться о своих детенышах без вмешательства со стороны человека. Соблюдение надлежащей дистанции также будет гарантировать, что не возникнет опасных ситуаций, и что белые медведи со временем не привыкнут к людям,
– сказал министр климата и окружающей среды Норвегии Андреас Бьелланд Эриксен.
Белый медведь в естественной среде / Pexels
Однако предприниматели, которые доставляют туристов на архипелаг, считают эти правила слишком жесткими и "необоснованными".
Это классический пример того, что я называю "природоохранным фашизмом". Я управляю небольшими чартерами судов в регионе с 2004 года. Ни разу не видел ни одного инцидента, когда бы туристы напугали белых медведей или повлияли на их поведение,
– заявил руководитель одного из таких маршрутов и фотограф Пол Гольдштейн.
Он также рассказал, что из-за новых правил на Шпицберген теперь ходят полупустые суда.
К слову, также Норвегия ввела туристический налог для путешественников, которые едут в популярные города.