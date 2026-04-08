ЕС с 10 апреля запускает новую систему въезда и выезда: что изменится для украинцев

Начиная с 10 апреля 2026 года в 29 европейских странах вводят систему Entry/Exit System (EES). Этот механизм меняет порядок пересечения границы для граждан третьих государств, в том числе и украинцев.

Обновленные правила опубликовали на сервисе дипломатической поддержки ЕС. Предполагается также отказ от штампов в паспорте и переход к цифровой регистрации с использованием биометрических данных.

Что известно об изменениях в пересечении границы?

EES – это централизованная электронная система, которая будет фиксировать все въезды, выезды и отказы во въезде в страны Шенгенской зоны, а также собирать биометрические данные путешественников, в частности отпечатки пальцев и фотографии лица.

Ключевая цель механизма заключается в том, чтобы автоматизировать контроль за сроками пребывания иностранцев и повысить уровень безопасности. Система будет касаться граждан стран вне ЕС, в частности украинцев, которые путешествуют на короткий срок до 90 дней как туристы или с деловой целью без вида на жительство.

В то же время она не распространяется на граждан Евросоюза, людей с долгосрочными видами на жительство и тех, кто находится под временной защитой. К тому же, Ирландия и Кипр пока остаются вне ее действия.

Во время первого пересечения границы нужно будет пройти полную процедуру регистрации:

отсканировать паспорт;

сделать фото лица;

сдать отпечатки пальцев, за исключением детей до 12 лет.

Собранные данные будут храниться до трех лет, что позволит в будущем проходить контроль быстрее. Если человек откажется предоставить биометрические данные, ему откажут во въезде. На начальном этапе внедрения возможны задержки, и в отдельных аэропортах время ожидания может достигать двух часов.

Владельцы биометрических паспортов смогут воспользоваться автоматическими терминалами, что значительно ускорит процедуру, тогда как с обычными паспортами контроль продлится дольше.

Дополнительно, Европейский Союз запустил приложение Travel to Europe, которое позволяет частично подготовиться к прохождению пограничного контроля заранее.

Обратите внимание! При этом EES автоматически будет отслеживать соблюдение правила 90/180 дней. Это означает, что превышение срока пребывания будет фиксироваться сразу и может привести к санкциям – от штрафов до запрета на въезд.

