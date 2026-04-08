ЕС с 10 апреля запускает новую систему въезда и выезда: что изменится для украинцев
- В Евросоюзе вводят систему Entry/Exit System (EES), которая будет регистрировать въезды, выезды и собирать биометрические данные путешественников.
- Система не касается граждан ЕС, людей с долгосрочными видами на жительство и тех, кто находится под временной защитой.
Начиная с 10 апреля 2026 года в 29 европейских странах вводят систему Entry/Exit System (EES). Этот механизм меняет порядок пересечения границы для граждан третьих государств, в том числе и украинцев.
Обновленные правила опубликовали на сервисе дипломатической поддержки ЕС. Предполагается также отказ от штампов в паспорте и переход к цифровой регистрации с использованием биометрических данных.
Что известно об изменениях в пересечении границы?
EES – это централизованная электронная система, которая будет фиксировать все въезды, выезды и отказы во въезде в страны Шенгенской зоны, а также собирать биометрические данные путешественников, в частности отпечатки пальцев и фотографии лица.
Ключевая цель механизма заключается в том, чтобы автоматизировать контроль за сроками пребывания иностранцев и повысить уровень безопасности. Система будет касаться граждан стран вне ЕС, в частности украинцев, которые путешествуют на короткий срок до 90 дней как туристы или с деловой целью без вида на жительство.
В то же время она не распространяется на граждан Евросоюза, людей с долгосрочными видами на жительство и тех, кто находится под временной защитой. К тому же, Ирландия и Кипр пока остаются вне ее действия.
Во время первого пересечения границы нужно будет пройти полную процедуру регистрации:
- отсканировать паспорт;
- сделать фото лица;
- сдать отпечатки пальцев, за исключением детей до 12 лет.
Собранные данные будут храниться до трех лет, что позволит в будущем проходить контроль быстрее. Если человек откажется предоставить биометрические данные, ему откажут во въезде. На начальном этапе внедрения возможны задержки, и в отдельных аэропортах время ожидания может достигать двух часов.
Владельцы биометрических паспортов смогут воспользоваться автоматическими терминалами, что значительно ускорит процедуру, тогда как с обычными паспортами контроль продлится дольше.
Дополнительно, Европейский Союз запустил приложение Travel to Europe, которое позволяет частично подготовиться к прохождению пограничного контроля заранее.
Обратите внимание! При этом EES автоматически будет отслеживать соблюдение правила 90/180 дней. Это означает, что превышение срока пребывания будет фиксироваться сразу и может привести к санкциям – от штрафов до запрета на въезд.
На что еще надо обратить внимание украинцам за рубежом?
Украинцы, которые находятся в Польше, могут оформить карту CUKR, если они имели непрерывный статус UKR в течение 365 дней и сохраняли его по состоянию на 4 июня 2025 года. Этот документ дает право легально жить в стране, работать, заниматься предпринимательской деятельностью, а также засчитывается при подаче на статус долгосрочного резидента ЕС.
В Украине одновременно упростили процедуру получения РНОКПП для детей, находящихся за рубежом: родители могут оформить его дистанционно. Подать документы можно лично, через уполномоченное лицо, по почте или онлайн.
Канада смягчила правила пребывания для граждан Украины, продлив сроки подачи документов до 31 марта 2027 года.