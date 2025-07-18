В Польше запретят выбрасывать мусор в пакетах: в баках устанавливают устройства для отслеживания

Муниципалитеты Польши постепенно вводят новые правила выбрасывания мусора. А людей, которые не будут сортировать отходы должным образом, будут наказывать значительными штрафами.

Люди должны выбрасывать мусор правильно и в соответственно обозначенные контейнеры. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

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В Польше меняют правила сортировки мусора?

Во многих муниципалитетах местные органы власти решили прекратить раздавать людям бесплатные пакеты для мусора.

Жители должны выбрасывать только отходы, и в соответственно промаркированные контейнеры:

Синий контейнер – для бумаги и картона, без грязи, жира и пластиковой пленки. Туда нельзя бросать картонные пакеты из-под молока или сока, обои и туалетная бумага не допускаются).

– для бумаги и картона, без грязи, жира и пластиковой пленки. Туда нельзя бросать картонные пакеты из-под молока или сока, обои и туалетная бумага не допускаются). Зеленый контейнер – для стекла. Туда запрещено бросать фарфор, лампочки, зеркала или химические упаковки.

– для стекла. Туда запрещено бросать фарфор, лампочки, зеркала или химические упаковки. Желтый контейнер – для металлов и пластика, включая композитную упаковку. Грязные упаковки, пенопласт и бытовая техника не допускаются.

– для металлов и пластика, включая композитную упаковку. Грязные упаковки, пенопласт и бытовая техника не допускаются. Коричневый контейнер – для биоотходов, таких как: пищевые остатки, листья и трава. Туда нельзя выбрасывать почву, древесину или экскременты животных.

– для биоотходов, таких как: пищевые остатки, листья и трава. Туда нельзя выбрасывать почву, древесину или экскременты животных. Черный контейнер – для смешанных отходов. Туда можно выбрасывать все то, что запрещено бросать в предыдущие контейнеры.

Обратите внимание. Электронные отходы, лекарства, батарейки и бывшую в употреблении одежду следует сдавать в пункты раздельного сбора бытовых отходов (PSZOK), или в пункты сбора в магазинах и аптеках.

В некоторых городах контейнеры уже оснастили RFID-метками, привязаны к адресам – они позволяют отслеживать нарушения. Владельцев недвижимости, которые не сортируют мусор, будут штрафовать.