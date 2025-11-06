Ожидайте новостей: в ЕС подтвердили, что планируют ужесточить визовый режим для россиян

Европейская комиссия признала, что готовит ограничения выдачи Шенгенских виз гражданам России. Однако пока детали не объявляют.

Спикер Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что они рассматривают возможность установления более строгого визового режима с Россией. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Что известно об ограничении виз для россиян?

Появилась информация, что в ЕС планируют запретить выдавать россиянам многократные Шенгенские визы. Маркус Ламмерт объяснил, что по состоянию на сейчас такую возможность действительно рассматривают. Он подчеркнул, что они не комментируют утечки информации.

Могу подтвердить, что мы сейчас рассматриваем дополнительные меры в тесной координации с государствами-членами. Но на этом этапе я попрошу вас следить за обновлениями,

– ответил представитель Еврокомиссии.

Он напомнил, что в 2022 году Совет ЕС утвердил полное приостановление соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Тогда приняли набор рекомендаций для государств-членов Евросоюза, которые предусматривают отказ в приоритете для российских заявителей и сосредоточение на вопросах безопасности и контроля границ. По его словам, комиссия следит за выполнением этих рекомендаций.

Обратите внимание! Некоторые страны ЕС ввели дополнительные ограничения. В частности, Bultic News Network пишет, что страны Балтии полностью запретили въезд гражданам России на свою территорию.

Отмечается, что количество выданных российским гражданам Шенгенских виз уменьшилось с более 4 миллионов в 2019 году до примерно 500 тысяч в 2023 году.

Что СМИ писали о новых визовых правилах для россиян?