Очікуйте новин: в ЄС підтвердили, що планують посилити візовий режим для росіян

Європейська комісія визнала, що готує обмеження видачі Шенгенських віз громадянам Росії. Однак наразі деталі не оголошують.

Речник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що вони розглядають можливість встановлення більш суворого візового режиму з Росією. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Що відомо про обмеження віз для росіян?

З'явилась інформація, що в ЄС планують заборонити видавати росіянам багаторазові Шенгенські візи. Маркус Ламмерт пояснив, що станом на зараз таку можливість дійсно розглядають. Він підкреслив, що вони не коментують витоків інформації.

Можу підтвердити, що ми зараз розглядаємо додаткові заходи у тісній координації з державами-членами. Але на цьому етапі я попрошу вас стежити за оновленнями,

– відповів речник Єврокомісії.

Він нагадав, що у 2022 році Рада ЄС затвердила повне призупинення угоди про спрощений візовий режим з Росією. Тоді ухвалили набір рекомендацій для держав-членів Євросоюзу, які передбачають відмову у пріоритеті для російських заявників і зосередження на питаннях безпеки та контролю кордонів. За його словами, комісія стежить за виконанням цих рекомендацій.

Зверніть увагу! Деякі країни ЄС запровадили додаткові обмеження. Зокрема, Bultic News Network пише, що країни Балтії повністю заборони в’їзд громадянам Росії на свою територію.

Зазначається, що кількість виданих російським громадянам Шенгенських віз зменшилася з понад 4 мільйонів у 2019 році до приблизно 500 тисяч у 2023 році.

Що ЗМІ писали про нові візові правила для росіян?